مفاضلة بين كويتي وأوزبكي لإدارة نهائي كأس الخليج بين الإمارات وعُمان

تفاضل اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج “خليجي 23” المقامة حاليًا في الكويت، بين الحكم الكويتي علي محمود، والأوزبكي قاسيموف لإدارة المباراة النهائية.

ويستقبل ستاد جابر الأحمد الدولي، يوم الجمعة المقبل، نهائي كأس الخليج 23 بين منتخبي الإمارات وعُمان، في نهائي مكرر، والذي جمع بين الفريقين بالبطولة نفسها عام 2007 والذي حسمه الأبيض لصالحه وحمل الكأس.

وقرت اللجنة أن يرتدي المنتخب الإماراتي الزي الأبيض خلال النهائي، على أن يرتدي منتخب عمان الزي الأحمر.

وصعد منتخب عمان إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره البحريني بهدف نظيف، فيما تأهل منتخب الإمارات إلى النهائي بعد تغلبه على نظيره العراقي 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

المواجهات السابقة بين المنتخبين ترجح كفة الإمارات، إذ جمع بينهما 32 لقاءً من قبل، فاز الأبيض بـ15، وانتصر المنتخب العٌماني بـ6 فقط، وتعادلا في 11.

ستكون القنوات الناقلة لتلك المباراة النهائية، الكويت الرياضية، وقناة الكويت الرياضية بلس، وقناة أبوظبي الرياضية 1، وقناة الكأس 1، وقناة دبي الرياضية، وقناة عمان الرياضية، وقناة mbc sport، موعد المباراة النهائية سيكون في الأوقات الآتية:

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة إقامة المباراة في الساعة 17:30 بتوقيت الكويت، 18:30 بتوقيت أبوظبي.