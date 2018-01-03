محمد بن راشد يوجه بتوفير طائرة لنقل مشجعي المنتخب الإماراتي إلى الكويت

محمد بن راشد يوجه بتوفير طائرة لنقل مشجعي المنتخب الإماراتي إلى الكويت

المصدر: فريق التحرير

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن صدور أوامر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لطيران الإمارات بتوفير طائرة A380 لنقل المشجعين مجانًا إلى الكويت.

وشدد الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن هذا الأمر جاء لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام منتخب سلطنة عمان الشقيقة في نهائي كأس الخليج.

وبلغ المنتخب الإماراتي نهائي كأس الخليج 23، بعد فوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة، ليضرب موعدًا مع المنتخب العماني في النهائي، وتستمر عقدة المنتخب العراقي الذي لم ينجح بالفوز على الإمارات في كأس الخليج منذ عام 1979.

وصعد منتخب عمان إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره البحريني بهدف نظيف، ويلتقي المنتخبان في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل، على ملعب “جابر” الدولي في الكويت.

وأعلنت اللجنة إقامة المباراة في الساعة 17:30 بتوقيت الكويت، 18:30 بتوقيت أبوظبي، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

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