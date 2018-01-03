محمد بن راشد يوجه بتوفير طائرة لنقل مشجعي المنتخب الإماراتي إلى الكويت

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن صدور أوامر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لطيران الإمارات بتوفير طائرة A380 لنقل المشجعين مجانًا إلى الكويت.

وشدد الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن هذا الأمر جاء لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام منتخب سلطنة عمان الشقيقة في نهائي كأس الخليج.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يصدر أوامره لطيران الإمارات بتوفير طائرة A380 لنقل المشجعين مجاناً إلى الكويت لمؤازرة منتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراته أمام منتخب سلطنة عمان الشقيقة في نهائي كأس الخليج .. pic.twitter.com/fclVDY8BXj — UAEFA (@uaefa_ae) January 3, 2018

وبلغ المنتخب الإماراتي نهائي كأس الخليج 23، بعد فوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة، ليضرب موعدًا مع المنتخب العماني في النهائي، وتستمر عقدة المنتخب العراقي الذي لم ينجح بالفوز على الإمارات في كأس الخليج منذ عام 1979.

وصعد منتخب عمان إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره البحريني بهدف نظيف، ويلتقي المنتخبان في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل، على ملعب “جابر” الدولي في الكويت.

أصدر @hhshkmohd، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أوامر لطيران الإمارات بتوفير @Airbus A380 لنقل المشجعين مجاناً إلى الكويت لمؤازرة منتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراته أمام منتخب سلطنة عمان الشقيقة في نهائي كأس الخليج يوم الجمعة 5 يناير 2018. pic.twitter.com/jxSzOPMg45 — HH Ahmed bin Saeed (@HHAhmedBinSaeed) January 3, 2018

وأعلنت اللجنة إقامة المباراة في الساعة 17:30 بتوقيت الكويت، 18:30 بتوقيت أبوظبي، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.