الجزيرة الإماراتي يسعى لضم الكاميروني سيباستيان سياني.. شاهد مهاراته

كشفت تقارير صحافية عن اقتراب نادي الجزيرة الإماراتي، من ضم لاعب الوسط الكاميروني سيباستيان سياني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “voetbalkrant” البلجيكية، فإن سياني أبدى رغبته في الرحيل من نادي أوستند البلجيكي، بعد تلقيه عرضًا من “فخر أبوظبي”.

وأشارت إلى أن اللاعب الكاميروني يرغب في خوض تجربة جديدة، مؤكدة أن المفاوضات بين نادي الجزيرة ونادي أوستند ستحسم إمكانية انتقال سياني إلى دوري الخليج العربي الإماراتي.

ويلعب سياني مع أوستند منذ 2013، وشارك في 145 مباراة أحرز خلالها 20 هدفًا، كما أنه لاعب دولي مع المنتخب الكاميروني، الذي شارك معه في 22 مباراة سجل فيها هدفين.