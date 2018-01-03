بعد نشر وكيله صورة بـ”القلب البنفسجي”.. هل اقترب أحمد خليل من الانتقال إلى العين الإماراتي؟

أثار وكيل أعمال أحمد خليل، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، الجدل بعد نشر صورة له مع اللاعب عقب مباراة منتخب الإمارات ونظيره العراقي والتي تأهل من خلالها الأبيض إلى نهائي “خليجي 23″، لملاقاة المنتخب العماني، يوم الجمعة المقبل.

ونشر الوكيل الصورة عبر حسابه على إنستغرام، واضعًا بها صورة “قلب بنفسجي”، وهو ما اعتبره البعض دليلًا قويًا على انتقال اللاعب إلى نادي العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الإعلان سيكون بعد كأس الخليج..

وكيل أعمال اللاعب أحمد خليل يضع صورة على إنستقرام مع اللاعب بالقلب البنفسجي "????" مما يدل على حسم إنتقاله للعين. pic.twitter.com/8gRs60Low4 — سدّد (@UAEkick) January 3, 2018

وتداولت أنباء اقتراب خليل من العين، أو العودة إلى شباب الأهلي، مع وجود مفاوضات مع نادي النصر.

وكان حارس مرمى نادي العين، خالد عيسى، أثار التكهنات عيْنها، حول اقتراب خليل من الانضمام إلى “الزعيم” خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر عيسى صورة خليل على حسابه الشخصي في تطبيق سناب شات، ووضع قلبًا لونه بنفسجي على الصورة، حيث يرتبط خليل حالياً بعقد مع نادي الجزيرة، ولكنه لا يشارك بصفة أساسية.

وكشفت تقارير سابقة عن تقديم الزعيم العيناوي عرضًا للاعب لارتداء قميص الفريق بعقد لمدة 6 أشهر مقابل حصوله على 2.4 مليون درهم.