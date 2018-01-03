موعد مباراة الإمارات وعمان في نهائي كأس الخليج والقنوات الناقلة‎

يستقبل استاد جابر الأحمد الدولي، يوم الجمعة المقبل، نهائي كأس الخليج 23 بين منتخبي الإمارات وعمان، في نهائي مكرر، والذي جمع بين الفريقين بالبطولة نفسها عام 2007 والذي حسمه الأبيض لصالحه وحمل الكأس.

وصعد منتخب عمان إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره البحريني بهدف نظيف، فيما تأهل منتخب الإمارات إلى النهائي بعد تغلبه على نظيره العراقي 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

المواجهات السابقة بين المنتخبين ترجح كفة الإمارات، إذ جمع بينهما 32 لقاءً من قبل، فاز الأبيض بـ15، وانتصر المنتخب العماني بـ6 فقط، وتعادلا في 11.

القنوات الناقلة

ستكون القنوات الناقلة لتلك المباراة النهائية، الكويت الرياضية، وقناة الكويت الرياضية بلس، وقناة أبوظبى الرياضية 1، وقناة الكأس 1، وقناة دبى الرياضية، وقناة عمان الرياضية، وقناة mbc sport، موعد المباراة النهائية سيكون فى الأوقات الآتية:

الساعة الـ 8 مساء بتوقيت الكويت والعراق والسعودية وقطر.

الساعة الـ 9 مساء بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عمان.