لاعبو منتخب الإمارات يرددون النشيد الوطني مع الجماهير بعد التأهل لنهائي كأس الخليج (فيديو)

حرص لاعبو المنتخب الإماراتي على رد الجميل للجمهور الكبير الذي حضر لمؤازرتهم في مباراة قبل النهائي أمام العراق، والذي تكلل بالفوز والتأهل لنهائي خليجي 23.

وتوجه لاعبو منتخب الإمارات للجمهور عقب نهاية اللقاء وقاموا بترديد النشيد الوطني كاملًا في مشهد رائع مع الجمهور.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ23 “خليجي 23” قدمت اعتذارًا رسميًا للمنتخب الإماراتي، بعد الخطأ “غير المقصود” اليوم الثلاثاء، قبل مباراة “الأبيض” أمام العراق في نصف نهائي المسابقة.

لاعبو منتخب الإمارات يرددون النشيد الوطني الإماراتي مع الجماهير بعد التأهل. pic.twitter.com/tKnnTcrPUx — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) January 2, 2018

وقالت اللجنة المنظمة عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء: “تعتذر اللجنة المنظمة لخليجي 23 عن الخطأ غير المقصود خلال عزف النشيد الوطني الإماراتي”.

وكان القائمون على تنظيم المباراة قد عزفوا النشيد الوطني العُماني بدلًا من “عيشي بلادي”.

وفازت الإمارات بركلات الترجيح 4-2 على العراق لتضرب موعدًا مع عُمان في نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) في الكويت.

ختامها مسك .. الجماهير واللاعبين في صوت واحد يرددون السلام الوطني

عيشي بلادي .. عاش اتحاد إماراتنا #خليجي_23 #أبوظبي_الرياضية #الإمارات_العراق pic.twitter.com/KBpKScQW8O — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 2, 2018

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل سلبي وعند الاحتكام لركلات الترجيح تفوق فريق المدرب البرتو زاكيروني بعد تنفيذ أربع ركلات ناجحة.

كانت عُمان بلغت النهائي بفوزها 1-صفر على البحرين في وقت سابق اليوم.