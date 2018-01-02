مباراة الإمارات والعراق.. القائم يحرم الأبيض من هدف محقق (فيديو)

حرم قائم المنتخب العراقي نظيره الإماراتي من التقدم بهدف أول، خلال الشوط الأول السلبي، الذي جمع بين الفريقين، يوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لكأس الخليج 23.

ووصلت الكرة إلى لاعب المنتخب الإماراتي من الجهة اليمنى في الدقيقة 41، وتوغل إلى منطقة عمليات المنتخب العراقي وصوبها، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر، لترتد لهجمة مرتدة عراقية، إلا أن الدفاع الإماراتي تعامل معها.

القائم يحرم المنتخب الإماراتي من الهدف الأول .. والمرتدة العراقية تُوقف ببطاقة صفراء #الامارات_العراق#برو_سبورت pic.twitter.com/pmvYxp7xd3 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 2, 2018

ويراهن “الأبيض” على تفوقه التاريخي على “أسود الرافدين” في بطولات كأس الخليج، التي لم يحقق فيها العراق الفوز على الإمارات منذ 39 عامًا، بينما تعد قوة دفاع المنتخب الوطني من أبرز عوامل القوة التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

ويسعى “الأبيض” إلى الاستمرار في الحفاظ على نظافة شباكه، بعدما بات المنتخب الوحيد في “خليجي 23” الذي لم يدخل مرماه أي هدف في دور المجموعات، بعد تعادله سلبيًا مع السعودية والكويت، وفوزه على عُمان بهدف دون رد، إذ قدم المنتخب الوطني منظومة دفاعية رائعة، في الظهور الأول للمدرب الإيطالي زاكيروني، الذي طبق الطريقة الإيطالية الشهيرة “الكاتيناتشو”، التي جعلت المنتخب يظهر بشكل جديد من ناحية الصلابة الدفاعية، وتأثيرها الإيجابي في عدم دخول مرمى الحارس خالد عيسى أي هدف في ثلاث مباريات.

ويسعى العراق إلى الحصول على لقبه الأول في البطولة منذ ثلاثة عقود بعد أن أحرزه للمرة الثالثة والأخيرة في السعودية العام 1988، في حين يأمل المنتخب الإماراتي انتزاع لقبه الثالث.

وتصدر العراق مجموعته برصيد سبع نقاط ، وهو الأعلى بين المنتخبات الثمانية المشاركة، وفاز “أسود الرافدين” على قطر حاملة اللقب 2-1، واليمن 3-0، وتعادل مع البحرين 1-1.

وحلت الإمارات ثانية في المجموعة الأولى خلف سلطنة عُمان، برصيد خمس نقاط من تعادلين سلبيين مع السعودية والكويت، وفوز بهدف على حساب السلطنة، أتى من ركلة جزاء.