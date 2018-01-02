بعد 10 سنوات.. هل يعيد الدوري السعودي بريق عماد متعب؟

بعد غياب 10 أعوام كاملة، عاد اللاعب المصري عماد متعب إلى الدوري السعودي لكرة القدم، بعد أن رحل إلى نادي التعاون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ليخوض تجربة جديدة في المملكة، بعد أن لعب لفريق الاتحاد من قبل معاراً في موسم 2008 – 2009 من النادي الأهلي المصري.

ويعود متعب إلى الدوري السعودي باحثًا عن استعادة بريق وأمجاد الماضي، حين كان نجمًا فوق العادة في تشكيلة الاتحاد، وقدم معه موسمًا رائعًا، وأصيب قبل نهاية الموسم بقطع في الرباط الصليبي.

ويبقى السؤال هل يعيد الدوري السعودي بريق عماد متعب الغائب عن المشاركة في النادي الأهلي المصري خلال الفترة الأخيرة؟ وهذا ما ترصده شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

متعب وتجربة الاتحاد

يأمل عماد متعب تكرار تجربته الرائعة مع نادي الاتحاد موسم 2008 – 2009 التي شهدت تألقًا لافتًا من جانب متعب، الذي خطف الأضواء في ذلك الموسم وشكل دويتو متميزًا مع المغربي هشام بوشروان.

وسجل متعب في مسابقة الدوري ذلك الموسم 10 أهداف واحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري السعودي، ونال متعب شعبية كبيرة بسبب هذه التجربة على مستوى الكرة السعودية.

بريق خافت

يبحث عماد متعب عن استعادة بريقه الذي خفت وتراجع في الفترة الأخيرة، بعد أن تراجعت مشاركته وأصبح أسيرًا لدكة البدلاء، ثم خارج حسابات الجهاز الفني لفريقه.

وكان متعب هدافًا للأهلي موسم 2014 – 2015 برصيد 16 هدفًا مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق رغم الخلاف بينهما، إلا أن متعب بعد ذلك الموسم لم يشارك بالشكل المطلوب، على موسمين كاملين ونصف الموسم الحالي مع 4 مدربين، هم حسام البدري وعبدالعزيز عبدالشافي “زيزو” والهولندي مارتن يول والبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وشارك متعب في موسم 2015 – 2016 في 23 مباراة بواقع 579 دقيقة، وأحرز 6 أهداف بينما شارك في موسم 2016 – 2017 في 15 مباراة بواقع 253 دقيقة، وسجل 5 أهداف، وفي الموسم الحالي لعب متعب 46 دقيقة في مباراتين وسجل هدفًا.

شبح الاعتزال

حاصر عماد متعب شبح الاعتزال في ظل مطالبات له بعدم الرحيل عن النادي الأهلي، ورفض البعض فكرة انتقاله لأي فريق آخر داخل مصر، وعلى رأسهم الزمالك وهو ما رفضه متعب نفسه.

ورفض عماد متعب فكرة الاعتزال التي عرضها عليه مسؤولو النادي الأهلي أكثر من مرة، سواء المجلس السابق برئاسة محمود طاهر أو المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب.

سيناريو غالي

يحاول عماد متعب من خلال تجربته مع نادي التعاون لتكرار سيناريو حسام غالي لاعب الوسط وقائد الأهلي، الذي رحل إلى نادي النصر هروبًا من الصدام مع المدير الفني حسام البدري.

واستعاد حسام غالي لاعب الوسط جزءًا كبيرًا من بريقه بعد أن ظهر بصورة جيدة مع النصر رغم البداية المهزوزة، إلا أنه استعاد بخبراته الصورة الجميلة، بل وأصبحت هناك حملات إعلامية تطالب بعودته إلى منتخب مصر.

وقال محمد عمارة، ظهير أيسر الأهلي الأسبق، في تصريحاته لـ”إرم نيوز” إن عماد متعب كان يستحق الفرصة في النادي الأهلي ولكنه لم يحصل عليها بالصورة المطلوبة في ظل قناعات المدير الفني حسام البدري.

وأضاف: “أتوقع نجاح عماد متعب في الدوري السعودي لأنه يمتلك الدوافع والقدرات الفنية التي تجعله مفيدًا لفريقه ويظهر بمستوى طيب مع التعاون”.