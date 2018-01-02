الظفرة الإماراتي يعلن تعاقده رسميًا مع الأوزبكي إيجور سيرجييف

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، تعاقده رسميًا مع اللاعب الأوزبكي إيجور سيرجييف، بعدما أنهى ارتباطه مع نادي باختكور، يوم الأحد الماضي.

ووصل اللاعب إلى أبوظبي؛ للالتحاق بتدريبات الظفرة، بعدما أنهى النادي إجراءات التعاقد معه في وقت سابق، إذ من المنتظر أن يحل سيرجييف في خانة المحترف الآسيوي، بديلاً للعراقي مهند كرار، الذي لم يقدم المردود الفني المطلوب مع الفريق، خلال الفترة الماضية.

يذكر أن سيرجييف، البالغ 24 عامًا، يعتبر أحد المهاجمين الصاعدين في كرة القدم الأوزبكية، إذ أحرز لباختاكور 13 هدفًا، توزعت على 25 مباراة خاضها ببطولة الدوري الموسم الحالي، ويعد هداف باختاكور لـ4 سنوات متتالية.