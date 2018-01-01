مباراة الإمارات العراق.. الأبيض يسعى لفرض هيمنته على أسود الرافدين

سيتطلع العراق إلى وضع حد لتفوق الإمارات في السنوات القليلة الماضية عندما يلتقي الفريقان في قبل نهائي كأس الخليج (خليجي 23)، غدا الثلاثاء، في إعادة لمواجهتهما في نهائي النسخة 21 من البطولة قبل خمسة أعوام.

ولم يحقق العراق، الذي يسعى لإحراز لقبه الرابع في كأس الخليج، إلا فوزًا واحدًا على الإمارات في 6 مباريات منذ عام 2011، وكان في تصفيات كأس العالم الأخيرة في سبتمبر أيلول.

وانتصرت الإمارات خمس مرات على العراق في تلك الفترة بما في ذلك تفوقها في نهائي خليجي 21 في البحرين ومباراة المركز الثالث في كأس آسيا 2015 بأستراليا.

وفي النسخة الحالية من كأس الخليج صعدت الإمارات إلى الدور قبل النهائي، رغم أنها حققت فوزًا واحدًا في الدور الأول عندما هزمت عمان، التي تصدرت المجموعة الأولى، قبل تعادلها مع السعودية والكويت صاحبة الضيافة.

وكان المنتخب العراقي أكثر إقناعًا إذ تصدر المجموعة الثانية متفوقًا على البحرين التي احتلت المركز الثاني وفاز في طريقه لقمة الترتيب على قطر واليمن.

وقال عبدالخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي، بعد الفوز على اليمن في ختام دور المجموعات: “سنلاقي منتخب الإمارات القوي في قبل النهائي وإن شاء الله جماهير الخليج كلها تستمتع بهذه المباراة”.

ولم يفز العراق بكأس الخليج منذ حصوله على لقبه الثالث والأخير عام 1988، وحرمه المنتخب الإماراتي من التتويج بعد نهائي رائع في 2013.

وقبل المواجهة التي ستقام باستاد جابر، دعا مسؤولو الإمارات الجماهير لمساندة الفريق في المباراة المتوقع أن تجتذب أيضًا أعدادًا كبيرة من المشجعين العراقيين.

كما أراد عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إبعاد الضغط عن لاعبيه قائلاً في وقت سابق هذا الأسبوع: “الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه الآن هو إبعاد اللاعبين تمامًا عن الضغوط ورفع حالة التركيز لديهم استعدادًا لمباراة الدور قبل النهائي”.

وفي المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي تلتقي عمان، التي حققت لقبها الوحيد على أرضها عام 2009، مع البحرين وهي الفريق الوحيد في المربع الذهبي الذي لم يسبق له نيل اللقب الخليجي.