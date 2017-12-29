ماذا قال مدرب منتخب العراق عن مباراة الإمارات في نصف نهائي كأس الخليج؟

أكد المدير الفني للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، باسم قاسم، أن فريقه دخل مباراة اليمن بحثًا عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن الأداء لم يكن جيدًا.

وفاز المنتخب العراقي على نظيره اليمني 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج (خليجي 23) المقامة في الكويت.

وأوضح قاسم: “تراجع المنتخب اليمني للدفاع منذ بداية المباراة جعله يجري تبديلات هجومية مع بداية الشوط الثاني؛ من أجل زيادة الفاعلية الهجومية وتسجيل الأهداف”.

وأضاف أنه تعامل مع المباراة بواقعية وبرغبة الفوز، ولم يفكر بالتعادل للابتعاد عن مواجهة الإمارات، مؤكدًا أنه لم يكن ليجازف باللعب على التعادل.

وعن المباراة المقبلة أمام المنتخب الإماراتي في الدور قبل النهائي، قال: “مواجهة الإمارات بهذا الجيل المميز من اللاعبين تعد قمة صعبة على الفريقين، ولها أسلوب وحسابات خاصة”.

وأوضح قاسم أن المنتخب العراقي خسر من الإمارات وديًا، إلا أنه أيضًا حقق الفوز خلال مباراة رسمية في تصفيات المونديال الأخيرة.

وأكد قاسم: “من يوفق في اختيار النهج المناسب، فهو الأقرب للفوز في الدور قبل النهائي”.