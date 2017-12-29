كأس الخليج العربي.. تعادل الوصل والنصر في ديربي “بر دبي” (فيديو)

تعادل فريقا الوصل وضيفه النصر بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي جرى في استاد زعبيل مساء اليوم، في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي.
وتقدم الوصل بهدفين في الشوط الأول، عن طريق فابيو ليما في الدقيقتين 18 و34، وتسبب “يوسف الزعابي” بتقليص الفارق للنصر في الدقيقة 47، وعادل سالم صالح النتيجة في الدقيقة 53.
فابيو #دي_ليما يفتتح التسجيل لفريق #الوصل بهدف رائع يحمل العلامة التجارية البرازيلية بالدقيقة 19 .. #الوصل_النصر#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/rH4FNSkSK0
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧
فابيو #دي_ليما يستمر في هوايته ويسجل الهدف الثاني في مرمى #النصر في الدقيقة 34
شاهد الهدف ومتابعة اللاعب البرازيلي الرائعة#الوصل_النصر#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/e9O4Hm05jF
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧
هل دخلت الكرة المرمى؟ #راشد_عمر يرسل الكرة إلى المرمى لتسقط من يد الحارس #يوسف_الزعابي ليعلن الحكم تسجيل هدف لفريق #النصر
النتيجة الآن 2-1 لصالح #الوصل#الوصل_النصر#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/0mscHrUihz
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧
#ديربي_بر_دبي يشتعل .. #النصر يسجل هدف التعادل عن طريق #سالم_صالح في الدقيقة 53#الوصل_النصر#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/rXI33YHthp
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧
وأكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد “فابيو ليما” في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
فابيو #دي_ليما بعد أن سجل هدفين حصل على إنذارين و طُرد بنهاية الشوط الأول#الوصل_النصر#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/pevSrbEGRy
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧
بعد هدف التعادل تبادل الفريقان الهجمات، وكل منهما يسعى إلى تسجيل هدف يرجّح كفته، ويضمن له نقاط اللقاء، وتواصلت المحاولات من الجانبين، ومن مخالفة ارتكبها زاراتي لامست الكرة يد عبد الرحمن علي داخل الصندوق، وأعلن الحكم على إثرها ركلة جزاء أهدرها زاراتي في الدقيقة 88، واستمرت بعدها المباراة دون تغيير في النتيجة، لتنتهي بتعادل الوصل والنصر بهدفين لكل منهما.
#زاراتي يضيع ركلة جزاء وفرصة الفوز على #الوصل في الدقائق الأخيرة.. شاهد اللقطة#الوصل_النصر#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/3H3ocUbLAx
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧