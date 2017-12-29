العراق يتخطى اليمن ويضرب موعدًا مع الإمارات في قبل نهائي كأس الخليج 23 (فيديو)

العراق يتخطى اليمن ويضرب موعدًا مع الإمارات في قبل نهائي كأس الخليج 23 (فيديو)

المصدر: رويترز

اقتنص منتخب العراق صدارة المجموعة الثانية في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، بعد فوزه الكبير 3-صفر على اليمن في ختام دور المجموعات، اليوم الجمعة.

ورفع العراق رصيده إلى سبع نقاط، ليضرب موعدًا مع الإمارات ثاني المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي.

جاءت ثلاثية العراق في الشوط الثاني عبر علي حصني في الدقيقة 54 وعلي فايز من ركلة جزاء في الدقيقة 64 ومهدي كامل قبل النهاية بعشر دقائق من تسديدة من داخل منطقة الجزاء من مدى قريب.

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