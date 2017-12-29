الوحدة يحسم الديربي بـ9 لاعبين ويتخطى العين بهدفين (فيديو)

الوحدة يحسم الديربي بـ9 لاعبين ويتخطى العين بهدفين (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

عاد الوحدة بالعلامة الكاملة من إستاد هزاع بن زايد بالعين، بعد فوزه على مضيفه العين بهدفين مقابل هدف، في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، مساء اليوم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسجل تيجالي الهدف الأول في الدقيقة 70، وعادل بيرج للعين من ركلة جزاء في الدقيقة 84، في حين سجل البديل أحمد العكبري هدف الفوز في الدقيقة 87.

وأكمل الوحدة المباراة بتسعة لاعبين، بعد طرد لاعبه أحمد راشد في الدقيقة 42، ولحق به البديل إسماعيل مطر في الدقيقة 82.

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