مباراة الإمارات والكويت.. 4 عوامل تسهل مهمة الأبيض في مواجهة الأزرق

يخوض المنتخب الإماراتي مواجهة حاسمة ضد نظيره الكويتي، مساء الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية، في بطولة كأس الخليج، التي تستضيفها دولة الكويت.

وفقد الأزرق الكويتي آماله في التأهل بشكل رسمي؛ ليودع البطولة؛ بعد أن تلقى خسارتين، أمام السعودية وعمان، بينما يسعى المنتخب الإماراتي لحسم تأهله، بعد فوزه على عمان، وتعادله مع السعودية.

وترصد شبكة “إرم نيوز”، في التقرير التالي، أبرز العوامل التي تسهل مهمة الأبيض الإماراتي، في لقاء الأزرق الكويتي.. فإلى السطور القادمة:

دوافع أقوى

يراهن المنتخب الإماراتي، على امتلاكه الدوافع القوية، التي تجعله من أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها الأبيض الإماراتي، خاصة أن الفوز يحسم تأهله، وأيضًا التعادل.

ويبقى منتخب الكويت بلا دوافع للتأهل إلى الدور الثاني، وبالتالي لا مجال أمام الأزرق للصعود، وسيلعب مباراة تحصيل حاصل، وهو أمر يجعل مهمة الإمارات أسهل في لقاء الكويت.

مشاكل الكويت

يعاني المنتخب الكويتي من عدة مشاكل فنية، على رأسها أزمة اللياقة البدنية، التي أصبحت مشكلة تلاحق اللاعبين، مع تجميد النشاط المحلي دوليًا، وعودته بعد غياب طويل.

وتلقى المدرب بوريس بونياك، المدير الفني للمنتخب الكويتي، مفاوضات؛ للرحيل عن منصبه، وهو الأمر الذي يجعل الأزرق دون تركيز على جوانبه، بخلاف الأزمة التي نشبت مع فهد الأنصاري، الذي رحل عن معسكر الأزرق.

جاهزية إماراتية

في المقابل، يبقى المنتخب الإماراتي جاهزًا من الناحية الفنية، ويقدم مستويات جيدة، رغم التحفظ على الأداء الهجومي.

ويملك الأبيض الإماراتي صلابة دفاعية، جعلته من أقوى الدفاعات في المرحلة الحالية، وصاحب أقوى دفاع بالبطولة، لم تهتز شباكه في لقاءين.

وأكد الصحفي المصري عصام سالم، لشبكة “إرم نيوز”، أن المنتخب الإماراتي يملك مواهب وقدرات فنية، أكبر وأفضل مما يملكه الكويت حاليًا.

وأضاف: “الإمارات تمتلك حاليًا لاعبين مميزين، خاصة: علي مبخوت وفارس جمعة وعمر عبدالرحمن وخميس إسماعيل ومحمد عبدالرحمن”.

خبرة زاكيروني

يراهن المنتخب الإماراتي على خبرة مدربه الإيطالي ألبرتو زاكيروني، المدير الفني للأبيض.

ويسعى زاكيروني لتحقيق إنجاز مع الإمارات في بداية مهمته؛ من أجل نيل ثقة الجماهير الإماراتية، في مهمة جديدة له مع المنتخب الأبيض.

ويملك زاكيروني خبرات طويلة مع اليابان، وعدة أندية كبرى في إيطاليا، سواء إنتر أو يوفنتوس أو ميلان أو أودينيزي.