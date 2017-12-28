كأس الخليج 23: مباراة الإمارات والكويت.. 5 أسلحة في يد زاكيروني أمام الأزرق

يترقب جمهور الكرة الإماراتية، المواجهة التي تجمع بين منتخبي الإمارات والكويت مساء الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج، التي تستضيفها دولة الكويت وتحمل رقم 23 في تاريخ البطولة.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، خلف السعودية صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يبقى منتخب الكويت بلا أمل، وبلا رصيد بعد أن خسر لقاءيه ضد السعودية وعمان.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز الأسلحة التي يراهن عليها الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات في مواجهة الكويت..

علي مبخوت

يعتمد المدرب زاكيروني على سرعة وقدرات المهاجم علي مبخوت هداف الأبيض الإماراتي والذي يملك خبرات دولية مميزة، بعدما شارك في 62 مباراة وسجل 40 هدفاً وتألق بشكل رائع. يراهن زاكيروني على سرعة وقدرات مبخوت التهديفية التي تجعله فرس الرهان في تشكيلة الإمارات، وأكد بدر رجب، المستشار الفني لنادي الجزيرة الإماراتي، لـ”إرم نيوز” أن مبخوت لاعب شبه متكامل فهو مهاجم يعرف الوصول للمرمى في المساحات ومن أنصاف الفرص.

وأضاف: “مبخوت هو الأفضل حالياً في تشكيلة الإمارات ولديه الكثير ليقدمه مع الأبيض في بطولة الخليج، وأعتقد انه اللاعب الأبرز في عام 2017 بالنسبة للكرة الإماراتية”.

عمر عبدالرحمن

رغم أنه لم يصنع الفارق في اللقاءين الماضيين أمام السعودية وعمان، إلا أن اسم اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري” يتصدر المشهد خاصة أنه صاحب لمسات سحرية وقدرات فردية.

ويملك عموري روح القيادة في وسط الملعب، ويقوم بدور الربط بين خطي الوسط والهجوم وهو دور محوري في هجمات الأبيض.

ويرى أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي لإرم نيوز أن موهبة عموري قادرة على إحداث الفارق مع تحركات علي مبخوت في خط الهجوم، وهو سلاح مهم في يد المنتخب الإماراتي.

وأشار إلى أن المنتخب الإماراتي يملك القدرة على الوصول للمرمى بأقل اللمسات، من خلال تمريرات عموري السحرية وموهبته ومراوغاته.

فارس جمعة

يعتمد منتخب الإمارات على خبرة مدافعه فارس جمعة الذي تألق أخيرًا مع فريق الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية.

وظهر فارس جمعة بمستويات طيبة في لقاء السعودية، وقدم مستويات بدنية رائعة تجعله مميزاً في خط دفاع الأبيض، ويراهن الأبيض على خبرات اللاعب.

أحمد خليل

يملك المنتخب الإماراتي على مقاعد البدلاء لاعباً مخضرماً، وهو أحمد خليل الهداف المتميز الذي يعاني من عدم الانتظام في المباريات والتأثر بالإصابة بعدما ابتعد لفترة عن المشاركة وفسخ عقده مع نادي الجزيرة. ويراهن خليل على خبراته الدولية في ظل تسجيله 31 هدفاً في 52 مباراة دولية مع المنتخب الإماراتي، وبالتالي هو قناص مخضرم يعتمد عليه الأبيض.

محمد عبدالرحمن

يعتمد زاكيروني على سرعة اللاعب محمد عبد الرحمن، شقيق عموري ولاعب وسط فريق العين. يتميز عبدالرحمن بالقدرة على القيام بالدور الدفاعي جيداً، بجانب هجومه السريع وانطلاقاته من الخلف للأمام التي تصنع الخطورة.