من هو الإماراتي محمد عبدالله حكم مباراة السوبر بين النادي الأهلي والمصري البورسعيدي؟

يدير الحكم الإماراتي محمد عبدالله لقاء السوبر المصري بين النادي الأهلي، بطل الدوري العام، لعام 2017، ونادي المصري البورسعيدي، وصيف بطولة كأس مصر للعام نفسه، وذلك بملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، أن الحكم الإماراتي محمد عبدالله سيدير مباراة السوبر بين الأهلي والمصري يوم الـ 12 من يناير المقبل.

وقال عصام عبدالفتاح، عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة الحكام: “هناك بروتوكول تعاون مع الاتحاد الإماراتي، وهناك اتفاق على أن يدير السوبر حكم إماراتي”.

وأوضح: “طلبنا أن يكون الحكم دوليًا ومرشحًا للعب في كأس العالم 2018 بروسيا، والحكم محمد عبد الله المرشح للتواجد في المونديال الروسي سيقود مباراة السوبر”.

محمد عبد الله حسن محمد مواليد الـ 2 من ديسمبر 1978 حكم كرة قدم إماراتي معتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منذ عام 2010 وقد أدار بضع مباريات في بطولة كأس آسيا 2015 ومرشح لقيادة مباريات في كأس العالم 2018 بروسيا الصيف المقبل، كما تم اختياره من قبل لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم الإماراتي كأفضل حكم ساحة دولي للموسم الكروي 2014-2015.

وتم ترشيح محمد عبدالله من قبل لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، للمشاركة في إدارة منافسات البطولة العربية للأندية، التي أقيمت في مصر من الـ 22 من يوليو حتى الـ 6 من أغسطس الماضي، لكنه اعتذر بسبب الإرهاق من إدارة العديد من المباريات المحلية والدولية والقارية، وآخرها كأس العالم للشباب بكوريا الجنوبية.

ويقام لقاء السوبر المصري بين الأهلي والمصري البورسعيدي يوم الـ12 من يناير المقبل في السابعة مساءً على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، ومن المنتظر أن يحضر اللقاء 25 ألف متفرج.