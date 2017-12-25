خليجي 23: مباراة السعودية والإمارات.. جماهير الأبيض تهتف وترفع العلم السعودي (شاهد)

شهدت مباراة المنتخب السعودي وجاره الإماراتي، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، في كأس الخليج (خليجي 23)، هتاف الجماهير الإماراتية النشيد السعودي، ورفع العلم السعودي، قبل انطلاق المباراة.

وتتفق الإمارات والسعودية في الكثير من المواقف السياسية والثقافية والاقتصادية، وهو الأمر الذي ينعكس على جمهور البلدين، حيث يظهر التقارب في المدرجات بين الجماهير.

وتمثل مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي، نهائيًا مبكرًا، وصراعًا على صدارة المجموعة الأولى، حيث يملك كل منهما 3 نقاط، من فوز السعودية على الكويت 2/1، والإمارات على عُمان 1/0.

وانطلقت بطولة كأس الخليج في الكويت، الجمعة الماضي، على أن تكون المباراة النهائية يوم 5 يناير المقبل.