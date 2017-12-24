مدرب منتخب الإمارات: كأس الخليج الـ 23 محطة مهمة في طريق الاستعداد لكأس آسيا

أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) في الكويت تعد “محطة مهمة للأبيض في طريق الإعداد للاستضافة كأس آسيا 2019.

وأوضح زاكيروني خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى، اليوم الأحد، على هامش المواجهة المرتقبة أمام السعودية، غدا الاثنين، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى “نسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة للمشاركة بجانب أصحاب الخبرة”.

ويسعى الفريق الإماراتي للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من المواجهة أمام السعودية للاقتراب خطوة جديدة من العبور إلى المربع الذهبي، بعد الفوز في الجولة الأولى على عمان بهدف دون رد.

ألبرتو زاكيروني: بطولة الخليج تعتبر محطة مهمة بالنسبة للمنتخب الإماراتي#خليجي_23#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/kLhJ1NtFf1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 24, 2017

وأشار زاكيروني: “سأتحدث مع اللاعبين حول نقاط القوة والضعف في المنتخب السعودي، الذي يعد من أفضل المنتخبات في البطولة، إذ نجح في حجز مقعده في مونديال روسيا رغم صعوبة مجموعته في التصفيات الآسيوية”.

وزف زاكيروني للجماهير الإماراتية خبرًا سارًا، وأكد أن نجم الفريق عمر عبد الرحمن (عموري) بات جاهزًا للمشاركة أمام السعودية بعد تعافيه من الإصابة.