إنفانتينو وهيكتور كوبر وتوتي ضمن المشاركين في مؤتمر دبي الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي، اليوم الأحد، عن قائمة الضيوف والمتحدثين وبرنامج جلسات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، عضو “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم.

وينظم مجلس دبي الرياضي هذا المؤتمر سنويًا، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال يومي 27 و28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، تحت شعار ” الاستثمار الحديث في كرة القدم”.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة مرجان، بمركز المؤتمرات الصحفية بمدينة جميرا بدبي، صباح اليوم الأحد.

وتحدث خلال المؤتمر سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وحصة الكوس مدير المؤتمر، وأداره الإعلامي مصطفى الآغا، رئيس القسم الرياضي في قنوات “أم بي سي”، وحضره النجم العالمي إيريك أبيدال نجم منتخب فرنسا ونادي برشلونة السابق، وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأعلن سعيد حارب عن قائمة المشاركين في النسخة الثانية عشرة من المؤتمر، والتي تتضمن كل من المدربين البارزين، وهم: دييغو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، وهيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري، الذي استطاع أن يحقق إنجازًا رياضيًا مهمًا؛ عبر قيادة الفراعنة لمونديال روسيا 2018، بعد 28 عامًا من الغياب عن النهائيات.

DSC announces list of guests, speakers & sessions for 12th Dubai International Sports Conference

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وكذلك تضم قائمة المشاركين، فابيو كابيلو أحد أبرز المدربين الإيطاليين، ومواطنه مارتشيلو ليبي، مدرب المنتخب الصيني، وهو الذي قاد إيطاليا إلى إحراز لقبها الرابع في كأس العالم، بعد التغلب في النهائي على فرنسا، في ألمانيا عام 2006، كما حقق الفوز بثلاث بطولات على التوالي مع فريق قوانجتشو الصيني، بما فيها لقب دوري أبطال آسيا.

وأعلن أمين عام مجلس دبي الرياضي قائمة اللاعبين المشاركين، التي ضمت كل من: إسماعيل مطر، لاعب المنتخب الإماراتي ونادي الوحدة الإماراتي، فرانشيسكو توتي، المهاجم السابق لنادي روما ومنتخب إيطاليا، والمدير الحالي لنادي روما، وكارليس بويول قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقًا والسفير الحالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتضمنت قائمة المشاركين في المؤتمر، مجموعة من أبرز الحكام الدوليين، وهم: بييرلويجي كولينا رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ كانون الثاني/يناير 2017، وأفضل حكم كرة قدم في العالم ست مرات على التوالي، والحكم الدولي الألماني فيليكس بريش، الذي قاد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2016/ 2017، بين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

كما تم الإعلان عن مشاركة عدد من صناع القرار في كرة القدم العالمية، من الرؤساء والمدراء التنفيذيين، وهم: خافيير تيباس ميندرانو الذي يتولى منصب رئيس رابطة دوري كرة القدم الإسبانية للمحترفين منذ عام 2013، وأحد أبرز المؤثرين في كرة القدم الإسبانية، وإيريك وينالدا أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وماركو برونيلي، المدير التنفيذي للدوري الإيطالي لكرة القدم، وعضو مجلس إدارة الرابطة الأوروبية لكرة القدم، وعضو لجنة ترخيص الأندية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفيران سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، و فاديم فاسيلييف نائب رئيس نادي موناكو، وهو الذي مكّن نادي موناكو أن يصبح بطلًا لفرنسا، وأن يجني في نفس الوقت أرباحًا طائلة من بيع أهم لاعبيه، وأومبيرتو جانديني المدير التنفيذي لنادي روما، أحد أكثر الشخصيات تقديرًا في كرة القدم الإيطالية.

وأعلنت حصة الكوس، مدير المؤتمر، عن برنامج الجلسات، الذي يستمر ليومين، مشيرة إلى أن اليوم الأول يشتمل على ثلاث ورش عمل، ويشهد المؤتمر في اليوم الثاني الجلسة الرئيسية، التي يتحدث فيها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، إلى جانب ورشة عمل وجلسة اللاعبين.

مجلس دبي الرياضي يعلن عن قائمة الضيوف والمتحدثين وبرنامج جلسات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر

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وستفتتح ورشة عمل دوريات متميزة في الاستثمار والمسؤولية المجتمعية، فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، صباح يوم 27 ديسمبر الجاري ، وستبدأ الورشة في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وتتناول موضوع أفضل الممارسات في الدوريات المحترفة الكبرى، ويتحدث فيها كلًا من خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، إيريك وينالدا المرشح لرئاسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وماركو بيرونيلي المدير التنفيذي للدوري الإيطالي، ويدير الورشة أورنيلا ديسيري بيلا المحامية الإيطالية المتخصصة في القانون الرياضي الدولي ورئيس الشؤون القانونية في رابطة الدوريات الأوروبية للمحترفين لكرة القدم، وعضو لجنة الفيفا لشؤون اللاعبين.

وتنطلق ورشة العمل الثانية باليوم الأول، في الساعة الحادية عشرة والربع بالتوقيت المحلي، بعنوان دور الأكاديميات في تنمية أصول الأندية، ويتحدث فيها كلًا من: دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد، وهيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري، وفابيو كابيلو مدرب جيانجسو سونينغ الصيني، ويدير الورشة كيفن روبرتس مؤسس مجموعة سبورت بيزنيس، التي أصبحت المصدر الرئيس للمعلومات عن عالم الرياضة في العالم، وتتناول الورشة موضوع الاستثمار في اللاعبين الناشئين

وتختتم ورشة العمل الثالثة فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، والتي تقام بعنوان نماذج أندية ناجحة، وتناقش محور الأثر الاقتصادي لكرة القدم المحترفة، في الساعة الواحدة إلا ربع ظهرًا، بالتوقيت المحلي، ويتحدث فيها كلًا من: فيرنان سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، فاديم فاسيلييف نائب رئيس نادي موناكو، وأمبرتو جانديني المدير التنفيذي لنادي روما، ويدير الورشة جيف سلاك الوكيل السابق لأسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان، والمدير التنفيذي السابق لنادي إنتر ميلان والرئيس السابق لـ جلوبل فوتبول.

وتنطلق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، في الساعة التاسعة صباحًا، حيث تقام ورشة عمل بعنوان الاستثمار في تكنولوجيا كرة القدم، وتتناول محور دور التكنولوجيا في تطوير كرة القدم، ويتحدث فيها كلًا من: مارتشيلـّو ليبـّي مدرب المنتخب الصيني، بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا، وفيليكس بريش الحكم الدولي بالاتحاد الألماني لكرة القدم، ويدير الورشة ماريو جلافوتي شريك مؤسس في شركة المحاماة الدولية جلافوتي هونوراتي دي ماركو وصاحب خبرة كبيرة في قوانين الألعاب الرياضية والترفيه والملكية والقانون الدولي.

وتبدأ جلسة اللاعبين في الساعة الحادية عشرة إلا ربع، بعنوان الخطط الاستثمارية للاعبين، ويتحدث فيها كلًا من: كارليس بويول، لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، وفرانشيسكو توتي لاعب نادي روما الإيطالي السابق، وإسماعيل مطر لاعب منتخب الإمارات ونادي الوحدة الإماراتي، ويدير الجلسة مصطفى الآغا مقدم برنامج صدى الملاعب، وتتناول الجلسة محور استثمارات اللاعب خلال وبعد اعتزال كرة القدم.

وتختتم الجلسة الرئيسية فعاليات اليوم الثاني والمؤتمر الثاني عشر، حيث تبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتحمل عنوان رؤية القيادة، وتركز على مستقبل الاستثمار في كرة القدم، ويتحدث فيها رئيس الفيفا، ويديرها كيفن روبرتس.

كما تم خلال المؤتمر الصحفي، الإعلان عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة غلوب سوكر لعام 2017، والتي تتضمن أسماء المرشحين لفئات: أفضل لاعب وأفضل نادي وأفضل مدرب وأفضل وكيل لاعبين وأفضل حكم، وجائزة موقع كورة لأفضل مدرب فريق عربي، وأفضل فريق عربي، كما سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين للجوائز الفردية.

فيما أعرب أبيدال عن سعادته بالتواجد في المؤتمر والعيش في دبي، وقال إنه درس إدارة الأعمال؛ ليفتتح أكاديميته الخاصة لتطوير المواهب الكروية في دبي، وإنه يتطلع دائمًا لحضور جلسات المؤتمر، والاطلاع على التجارب الكروية الناجحة.

تم في المؤتمر الصحفي استعراض جانب من المقتنيات الثمينة، التي سيتم عرضها في معرض خاص ضمن أروقة المؤتمر، وضمت المقتنيات المعروضة: كأس جول ريميه (أول كأس عالم والتي احتفظت بها البرازيل بعد الفوز بها ثلاث مرات، أعوام 1958 و1962 و1970)، وكأس العالم الحالية التي تحمل اسم الفيفا، وكذلك الكرة التي تم فيها خوض مباراة افتتاح كأس العالم 1930، كما سيتم عرض مقتنيات أخرى، من بينها: قمصان عدد من قادة ولاعبي المنتخبات الثماني الفائزة بكؤوس العالم، ومن بينها قمصان الحارس الإيطالي الأسطورة جيانلويجي بوفون، والمهاجم الفرنسي تييري هنري، والمدافع البرازيلي دونغا، وغيرهم، بالإضافة إلى الحذاء الذي سجل بواسطته هدف الفوز في نهائي كأس العالم 1950، بين أوروغواي والبرازيل.

كما تم الإعلان عن تنظيم مزاد لبيع 30 قميصًا، ويخصص ريع المزاد لصالح مبادرة دبي العطاء، وذلك ضمن مبادرة عام الخير.

وجرى الإعلان عن 13 فئة ضمن جوائز دبي غلوب سوكر، سيتم توزيعها مساء يوم 28 ديسمبر الجاري في حفل خاص، وفي مقدمة الفئات: جائزة أفضل لاعب، التي يتنافس عليها: كريستيانو رونالدو، ميسي، نيمار، مبابي، ديبالا، بوفون، وراموس.

وكذلك جائزة أفضل نادي، التي تتنافس عليها أندية: ريال مدريد ومانشستر يونايتد وموناكو ، وكذلك جائزة أفضل مدرب، التي يتنافس عليها: زيدان وكونتي ومورينيو وماسيمو أليغري، وأيضًا جائزة أفضل منتخب عربي، وتتنافس عليها منتخبات: السعودية ومصر والمغرب وتونس، وجائزة أفضل مدرب لفريق عربي، التي يتنافس عليها مدربو المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم، وجوائز أفضل حكم وأفضل مدير نادي، وغيرها.