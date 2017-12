إنفانتينو وهيكتور كوبر وتوتي ضمن المشاركين في مؤتمر دبي الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي، اليوم الأحد، عن قائمة الضيوف والمتحدثين وبرنامج جلسات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، عضو “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم.

وينظم مجلس دبي الرياضي هذا المؤتمر سنويًا، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال يومي 27 و28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، تحت شعار ” الاستثمار الحديث في كرة القدم”.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة مرجان، بمركز المؤتمرات الصحفية بمدينة جميرا بدبي، صباح اليوم الأحد.

وتحدث خلال المؤتمر سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وحصة الكوس مدير المؤتمر، وأداره الإعلامي مصطفى الآغا، رئيس القسم الرياضي في قنوات “أم بي سي”، وحضره النجم العالمي إيريك أبيدال نجم منتخب فرنسا ونادي برشلونة السابق، وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأعلن سعيد حارب عن قائمة المشاركين في النسخة الثانية عشرة من المؤتمر، والتي تتضمن كل من المدربين البارزين، وهم: دييغو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، وهيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري، الذي استطاع أن يحقق إنجازًا رياضيًا مهمًا؛ عبر قيادة الفراعنة لمونديال روسيا 2018، بعد 28 عامًا من الغياب عن النهائيات.

