الشارقة يُسقط الوصل ويهدي شباب الأهلي دبي صدارة كأس الإمارات (فيديو)

ألحق الشارقة الخسارة الثانية بالوصل في الموسم الحالي، بعد أن تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد زعبيل في ختام مواجهات الجولة الخامسة والأخيرة لمرحلة مجموعات بطولة كأس الخليج العربي.
وحرمت الخسارة الوصل من صدارة المجموعة ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد سبع نقاط، ويتصدر شباب الأهلي المجموعة برصيد تسع نقاط، ويحل الوحدة ثانيًا، ودبا في المركز الرابع، فيما رفع الشارقة رصيده إلى خمس نقاط ليحتل المركز الخامس ويغادر البطولة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدفين لهدف، وتكفل “ويلتون سواريز” بتسجيل رباعية الشارقة في الدقيقة الأولى والدقائق 33، 63 و83، وسجل للوصل “فابيو ليما” في الدقيقة 44، وحسن محمد حسن في الدقيقة 77 ورونالدو مانديز في الدقيقة 85.
خلال 42 ثانية فقط.. #ويلتون يسجل هدف التقدم لفريقه #الشارقة برأسية في مرمى #الوصل#الوصل_الشارقة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/8atmm2noiM
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 22, 2017
#ويلتون يضيف الهدف الثاني في مرمى #الوصل في الدقيقة 32#الوصل_الشارقة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/YRqVMh0BaM
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 22, 2017
#فابيو #دي_ليما يقلص الفارق لفريقه #الوصل بهدف في الدقيقة 43#الوصل_الشارقة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/nMrQdjwdmI
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 22, 2017
#ويلتون سواريز يسجل الهدف الثالث #هاتريك في مرمى #الوصل في الدقيقة 63 .. النتيجة الآن 3-1 لصالح #الشارقة#الوصل_الشارقة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/gVatdvh0Uo
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 22, 2017
#حسن_محمد يسجل الهدف الثاني للوصل ويقلص الفارق في الدقيقة 76#الوصل_الشارقة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/gvC0kNeIga
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 22, 2017
#ويلتون مهاجم #الشارقة يسجل #سوبر_هاترك في مرمى #الوصل بهدف رابع في الدقيقة 83#الوصل_الشارقة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/b2lwEVbDhz
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 22, 2017
الإثارة مستمرة.. #الوصل يسجل الهدف الثالث بركلة حرة مباشرة سددها #مينيديز ببراعة في الدقيقة 86
شاهد الهدف#الوصل_الشارقة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/C6mPoeDZT2
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 22, 2017