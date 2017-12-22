رسميًا.. إقامة كأس السوبر الإماراتي 20 يناير المقبل في الإمارات

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن إقامة كأس سوبر الخليج العربي بدولة الإمارات، يوم السبت 20 يناير المقبل، والذي سيجمع بطل الدوري الجزيرة مع الوحدة بطل كأس رئيس الدولة.

وأصدرت اللجنة بيانًا قالت فيه: “بناءً على المستجدات الخاصة بمشاركة منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج الـ 23 في الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى الخامس من يناير المقبل، وحيث إن موعد كأس سوبر الخليج العربي لموسم 2017-2018 التي كان من المقرر إقامتها في الرابع من يناير المقبل في جمهورية مصر العربية، يتداخل مع موعد بطولة كأس الخليج العربي، وحرصًا على مشاركة لاعبي فريقي الجزيرة والوحدة مع المنتخب الأول، ولإنجاح الحدث وإعطاء الفرصة للفريقين للإعداد الجيد لمسابقة كأس سوبر الخليج العربي بمشاركة اللاعبين الدوليين، فقد تقرر إقامة بطولة كأس سوبر الخليج العربي للموسم الرياضي 2017-2018 في 20 يناير بدولة الإمارات”.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع الشركة المنظمة، بدءًا من الموسم الرياضي 2018-2019، وتتقدم لجنة دوري المحترفين بخالص الشكر لشركة بريزينتيشن على التجاوب والتعاون، لما فيه مصلحة الطرفين ونجاح الكرة الإماراتية”.