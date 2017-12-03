الإمارات.. ماذا قال مهدي علي للاعبين في أول تدريب مع نادي شباب الأهلي دبي؟

بدأ المدرب مهدي علي، مسيرته مع نادي شباب الأهلي دبي، اليوم الأحد، بعد يوم من الاتفاق على تعيينه مدربًا للفريق الأول، عقب الانفصال عن الروماني كوزمين أولاريو.

وقاد مدرب منتخب الإمارات السابق مران الفريق وطالب اللاعبين بالعمل بكل قوتهم لتجاوز الصعوبات التي يمر بها الفريق في المرحلة الحالية.

وتعادل شباب الأهلي دبي 6 مرات متتالية في الدوري الإماراتي، ويحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن الوصل المتصدر

وأشاد مهدي علي، بالعمل الذي قام به سلفه كوزمي، في الفترة التي أحرز خلالها الفريق عدة ألقاب.

وأكد المدرب البالغ من العمر 52 عامًا على ثقته باللاعبين، مؤكدًا قدرتهم على العودة إلى تحقيق الانتصارات.

وسبق لمهدي علي أن قاد فريق الأهلي الإماراتي والمنتخب الأول، قبل أن يتوصل إلى اتفاق في مارس الماضي بعد فشل التأهل إلى كأس العالم 2018.

أكد الكابتن مهدي علي للاعبين ثقته بهم وبقدرتهم على العودة إلى طريق الانتصارات، وذكرهم بأن أكثرهم لاعبون دوليون، ولديهم من الخبرات الكبيرة التي ستساعدهم على استعادة مستواهم القوي المعروف pic.twitter.com/UMItK7SsWc — نادي شباب الأهلي دبي (@alahlicclub) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧

أشاد الكابتن مهدي علي بالفترة التي عمل فيها المدرب السابق الروماني كوزمين، مع الفريق وشهدت تحقيق الكثير من الألقاب المحلية الهامة pic.twitter.com/KqDCdEYc6w — نادي شباب الأهلي دبي (@alahlicclub) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧