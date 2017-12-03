السوري أسامة أومري يقترب من الدوري الإماراتي

كشفت وسائل إعلام إماراتية أن اللاعب السوري أسامة أومري تحت أنظار نادٍ إماراتي، وقد يتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأسامة أومري يلعب لنادي الوحدة السوري، واختير أفضل لاعب في سوريا العام 2015، متفوقًا على إبراهيم عالمة، ونصوح النكدلي، والثلاثي يلعب لفريق الوحدة.

وارتبط أومري البالغ من العمر 25 عامًا بالانتقال إلى عدة أندية كويتية، وأوضحت تقارير صحفية أن نادييْ أبرزها القادسية والعربي، قدّما عرضين لهداف الوحدة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويلعب “أومري” في مركز صانع الألعاب، أو الوسط الهجومي حيث يجيد تمرير الكرات وتسجيل الأهداف.

وشارك أومري لأول مرة مع المنتخب السوري في مارس 2014، وسجل 5 أهداف في 23 مباراة مع نسور قاسيون.