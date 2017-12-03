الفيفا يعقد الاجتماع الخاص بالفرق المشاركة بكأس العالم للأندية

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، غدًا الإثنين، الاجتماع الخاص بالفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستجرى منافساتها خلال الفترة من 6 حتى 16 من الشهر الجاري.

وسيكون الاجتماع لمدة ساعتين مع جميع المسؤولين في الفريق في مدينة العين، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين الجزيرة، ممثل الكرة الإماراتية، مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

ومن المفترض أن يتواجد في الاجتماع الجهازان الفنّيان لفريقيْ الجزيرة، وأوكلاند سيتي، بالإضافة إلى اللاعبين والجهاز الاداري.

وسمح نادي الجزيرة لوسائل الإعلام الأجنبية الالتقاء مع لاعبيه اليوم الأحد، وتحدث على سبيل المثال محمد فوزي، لاعب الفريق مع الموقع الرسمي للفيفا على الإنترنت، حيث قال: “مجرد ذكر كأس العالم، فإن ذلك يكون دافعًا من أجل مشاركة اللاعب سواء مع منتخب بلاده أو مع ناديه، وفي 2009، تعافيت من إصابة في القدم، ولكنني لم أكن جاهزًا للمشاركة مع الأهلي، وكنت أتمنى المشاركة في تلك البطولة، ولكن لم تسنح لي الفرصة واليوم سأشارك بعد انتظار طويل”.

وأضاف: “كل لاعب يحاول أن يكتب التاريخ في مسيرته الكروية، والمشاركة بكأس العالم للأندية هي أمر كبير بالنسبة لي ولمسيرتي الكروية، خاصة أنني سأمثّل الإمارات مع بقية اللاعبين، وأتمنى أن تكون بداية خير للكرة الإماراتية بشكل عام”.

وقال مازحًا عن مواجهة أوكلاند سيتي: “حلاوة كرة القدم في الانتقام، وستكون المباراة فرصة لي من أجل الثأر خاصة أنها أتت مجددًا بعد سنوات من الانتظار”.