الإصابات تعصف بنادي الجزيرة الإماراتي قبل مواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

يواجه نادي الجزيرة ممثل الكرة الإماراتية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تنطلق خلال الفترة من 6 حتى 16 من الشهر الجاري في أبوظبي، أزمة عاصفة بسبب الإصابات العديدة التي يعيشها الفريق حاليًا.

ووصل عدد اللاعبين المصابين حتى الآن إلى أربعة لاعبين من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الإماراتي والذي يطلق عليه” فخر أبوظبي” وهم: فارس جمعة، ومحمد فوزي، ومحمد جمال، والمغربي مبارك بوصوفة.

ويسعى الجهاز الطبي للجزيرة إلى استعادة هؤلاء المصابين قبل اللقاء الأول مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في أولى المباريات، وقد نقل نادي الجزيرة تدريباته إلى مدينة العين حيث تقام المباراة على ستاد هزاع بن زايد.

ويسابق الجهاز الطبي للفريق الزمن من أجل علاج مبارك بوصوفة، الذي أكد قبل فترة من انطلاق البطولة أنه يسعى بعد تأهل منتخب المغرب إلى مونديال روسيا 2018، لتقديم مستويات لائقة في مونديال الأندية.

وقال بوصوفة في هذا الشأن: “لم يسبق لي أن شاركت في هذا الحدث الكبير على مستوى أندية العالم، وسيكون أمرًا خاصًا لأن كل الأبطال من مختلف القارات سيتواجدون، وأهم ما يميز كأس العالم للأندية أنها فترة قصيرة، وهي تحتاج إلى تركيز كبير للغاية من كافة اللاعبين”.

من جهته، بدأ نادي الجزيرة في ترويج الحدث الكبير بأشكال مختلفة حيث سيتم نشر فيديو تحفيزي إضافي اليوم الأحد، وذلك لنشره على عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجميع الشركاء الإعلاميين من صحف ومواقع تواصل وقنوات، وسيكون الترويج الجماهيري للنادي يحمل شعار (كلنا خلف ممثل الوطن).