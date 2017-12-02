صحيفة إسبانية ساخرة: دخول السيارات في الملاعب حدث جديد في الإمارات 

تهكمت إحدى الصحف الإسبانية على واقعة دخول سيارة في أرضية ملعب مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي في دوري 18 سنة.

وقالت الصحيفة: “نشاهد دخول لاعبين أو مدربين أو حتى أفراد من الجماهير، إنما الغريب هو ما حدث في إحدى الملاعب الإماراتية”.

وتابعت الصحيفة: “فوجئ اللاعبون باقتحام سيارة لأرضية الملعب حيث أخذت جولة فيه قبل أن تخرج”.

وكانت مباراة الجزيرة وشباب الأهلي تحت 18 عامًا، قد شهدت اقتحام سيارة لملعب المباراة أثناء سير اللقاء، وهو ما أثار دهشة الجميع، إذ توقف اللعب خلال الثواني البسيطة التي دخلت فيها السيارة وقامت بالدوران مرة واحدة في الملعب ثم مغادرته.

ومن المقرر أن يرفع حكم المباراة محمد الهرمودي، تقريرًا كاملًا بالحادثة الى الجهات المختصة في اتحاد الكرة، إضافة إلى أن الواقعة ستقدَّم أيضًا الى لجنة الانضباط.

وقال عضو لجنة الاستئناف السابق في اتحاد كرة القدم، المستشار القانوني يوسف خليفة حماد، إن ما حدث يعد جريمة قانونية لا علاقة لها بالرياضة، وأن ذلك من اختصاص الشرطة والنيابة والمحاكم، وليس اللجان القضائية في اتحاد الكرة، وأضاف “رغم أن الحادثة وقعت في أرض الملعب، الا أنها تمثل جريمة جنائية”.

ووصف تصرف حكم المباراة بالسليم عندما قام بإيقاف اللعب، لحين التأكد من تأمين الملعب والسيطرة على الموقف.

بدوره أكد عضو اللجنة القانونية السابقة في اتحاد الكرة، المستشار القانوني عبدالله القاضي أن ما حدث جريمة جنائية، ويجب ألا تمر دون عقاب، كون التصرف الذي أقدم عليه ذلك الشخص شكّل خطرًا على حياة الآخرين، مؤكدًا أنه يجب أن تتم معاقبة من قام بهذا الفعل وفقًا للقانون الجنائي، وليس للوائح الانضباط أو القوانين الخاصة بالرياضة.