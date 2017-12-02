صحيفة.. شباب الأهلي دبي يقيل كوزمين رسميًا ويعين مهدي علي

ترددت أنباء قوية عن اتخاذ مسؤولي نادي شباب الأهلي دبي قرارًا بإقالة المدرب الروماني كوزمين وتعيين مهدي علي بديلًا له بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الاتحاد الرياضي”، فإن كوزمين يعد الضحية الرابعة لدوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وينهي مشوار أكثر من أربع سنوات مع الأهلي وصولًا لشباب الأهلي دبي بعد توليه المهمة في 6 يوليو 2013.

الشارقة الرياضية: شباب الأهلي يُقيل كوزمين ومهدي علي بديلا له.#الشارقة_للأخبار pic.twitter.com/cntpTqo76E — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) December 2, 2017

كوزمين مع الأهلي:

-لقب دوري الخليج العربي مرتين 2013-2014، 2015-2016

-كأس الخليج العربي مرتين 2013-2014، 2016-2017

-كأس سوبر الخليج العربي ثلاث مرات 2013، 2014، 2016.

– وصيف دوري أبطال آسيا 2015.

– أفضل مدرب 2014، 2016، 2017.