تين كات يبدأ التركيز مع الجزيرة الإماراتي على مباراة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

يتوجه فريق الجزيرة إلى مدينة العين، غدًا الأحد، استعدادًا لمباراته الأولى في كأس العالم للأندية أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح منافسات البطولة، الأربعاء المقبل، والتي تستمر منافساتها حتى 16 من الشهر الحالي.

وعبّر الهولندي تين كات، مدرب فريق الجزيرة، عن سعادته بخوض فريقه مونديال الأندية، قائلًا: “هي فرصة رائعة لهذا الجيل من اللاعبين وللكرة الإماراتية في نفس الوقت، وعلينا بذل المزيد من الجهد لتقديم صورة إيجابية عن الكرة الإماراتية، والمشاركة في كأس العالم للأندية والتركيز بدأ بالفعل على مباراة أوكلاند الأولى، ولو نجحنا في تقديم نتيجة إيجابية أمام الفريق النيوزيلاندي فسوف تكون لنا مباريات أخرى في هذا الحدث الكبير”.

وقال: “شعور جميل هو اللعب في المونديال مع أقوى فرق العالم، واحتكاك متميز للغاية لجميع عناصر الجزيرة ويزيد خبرات لاعبينا الصغار، وعلينا الاستفادة من هذا الحدث ليعطينا الحافز مستقبلًا”.

من جانبه، قال أحمد سعيد، المشرف على فريق الجزيرة، إنهم يبحثون بكل قوة عن تشريف الكرة الإماراتية في هذا الحدث العالمي.

وتضم قائمة الجزيرة في مونديال الأندية 23 لاعبًا وهم: علي خصيف، وخالد السناني، عبد الرحمن الأميري، محمد فوزي، سالم راشد، سالم العيدي، مسلم فايز، سيف خلفان، عيسى العتيبة، محمد علي عايض، محمد العطاس، فارس جمعة، سالم علي، ساردور راشيدوف، مبارك بوصوفه، خلفان مبارك، يعقوب الحوسني، عبد الله رمضان، محمد جمال، رومارينيو، علي مبخوت، أحمد ربيع، وأحمد العطاس.