الإمارات.. أروابارينا مدرب الوصل تحت أنظار حامل لقب الدوري التشيلي

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية، أن المدير الفني الحالي لنادي الوصل الإماراتي، رودولفو أروابارينا، بات مطلوبًا لتدريب حامل لقب الدوري التشيلي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن جماهير نادي يونيفرسيداد شيلي التشيلي، تضغط على إدارة ناديها؛ لبحث إمكانية ضم المدرب الأرجنتيني، بدلًا من الحالي ماريو سالاس؛ بسبب سوء مستوى الفريق.

ويحتل نادي الوصل حاليًا، المركز الأول على لائحة جدول الدوري الإماراتي، برصيد 22 نقطة، حيث يقدم المدرب مع الفريق مستويات رائعة.

وسبق لأروابارينا، البالغ من العمر 42 عامًا، أن قاد فرق فياريال الإسباني، وبوكا جونيورز وروزاريو سنترال الأرجنتينيين.