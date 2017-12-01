العين يحوّل تأخره أمام النصر للفوز بهدفين ويزاحم الوصل على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي

حوّل العين تأخره بهدف أمام ضيفه النصر إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا تعادل شباب الأهلي دبي مع الظفرة 1/1 وفوز الإمارات على دبا الفجيرة 1 / صفر.

تقدم النصر بهدف سجله ماورو زاراتي في الدقيقة الثامنة وتعادل ماركوس بيرج للعين في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني له وللعين في الدقيقة 61.

العين يحوّل تأخره أمام #النصر 2-1 ويزاحم الوصل على الصدارة بـ 22 نقطة#العين_النصر pic.twitter.com/SHSXjDj2Tr — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

ورفع العين رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن نادي الوصل الذي يشاركه نفس الرصيد، في حين توقف رصيد النصر عند 14 نقطة في المركز السادس.