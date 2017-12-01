الإمارات.. مشجع يقتحم الملعب بسيارته (فيديو)

شهدت إحدى مباريات الدوري الإماراتي تحت 18 عامًا، اقتحام مشجع ملعب المباراة بسيارته في مشهد غريب وصادم للمتابعين.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر المشجع وهو يقتحم الملعب بسيارته، وأبدى مشاهدوه صدمتهم من تصرف المشجع المتهور.

وفوجىء اللاعبون والمشاهدون لمباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي تحت 18 عامًا بسيارة تقتحم الملعب بشكل متهور، وكاد أن يتسبب سائقها بدهس عدد من اللاعبين.

وطالب مشاهدو مقطع الفيديو بمعاقبة المشجع على تصرفه واستهتاره بأرواح اللاعبين، خاصة وأنه اقترب من اللاعبين بشكل كبير.