الجزيرة يحقق فوزه الثاني على التوالي بالدوري الإماراتي على حساب الشارقة (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

حقَّق الجزيرة فوزه الثاني على التوالي عقب تغلبه 2 / 1 على مضيفه الشارقة، اليوم الخميس في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإماراتي.

وارتفع رصيد الجزيرة إلى 16 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، في حين تجمَّد رصيد الشارقة عند تسع نقاط في المركز الثامن.

وتقدم الشارقة عن طريق ويلتون سواريز في الدقيقة 61، قبل أن يتعادل علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة 68.

وأضاف مبخوت الهدف الثاني للجزيرة بعدما تابع ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 79.

واضطُر الجزيرة لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه عيسى العتيبة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، لحصوله على الإنذار الثاني.