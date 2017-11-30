الجزيرة يحقق فوزه الثاني على التوالي بالدوري الإماراتي على حساب الشارقة (فيديو)

حقَّق الجزيرة فوزه الثاني على التوالي عقب تغلبه 2 / 1 على مضيفه الشارقة، اليوم الخميس في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإماراتي.
وارتفع رصيد الجزيرة إلى 16 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، في حين تجمَّد رصيد الشارقة عند تسع نقاط في المركز الثامن.
وتقدم الشارقة عن طريق ويلتون سواريز في الدقيقة 61، قبل أن يتعادل علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة 68.
#الشارقة يتقدم على #الجزيرة بهدف اللاعب ويلتون سواريز#المنصة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/Vempntwl8U
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧
علي مبخوت يحرز هدف #الجزيرة الأول وهدف التعادل في مرمى #الشارقة#المنصة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/G4HXi9rgjk
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧
وأضاف مبخوت الهدف الثاني للجزيرة بعدما تابع ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 79.
علي مبخوت يحرز هدف #الجزيرة الثاني في مرمى #الشارقة#المنصة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/Prms32tMBD
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧
واضطُر الجزيرة لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه عيسى العتيبة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، لحصوله على الإنذار الثاني.