الوصل والوحدة يسقطان في فخ التعادل بالدوري الإماراتي (فيديو)

أهدر فريقا الوصل والوحدة نقطتين ثمينتين في صراعهما على صدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما تعادلا 2 / 2 مع مضيفيهما حتا وعجمان على الترتيب اليوم الخميس في المرحلة العاشرة للبطولة.

وظل الوصل في الصدارة برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الوحدة، صاحب المركز الثاني مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما رفع عجمان رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع مؤقتًا، بفارق نقطة أمام حتا، صاحب المركز العاشر مؤقتًا.

وعلى ملعب نادي حتا، بادر أصحاب الأرض بالتسجيل عن طريق صامويل روزا في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل فابيو دي ليما للوصل في الدقيقة 16.

وأضاف رونالدو مينديز الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 72، لكن فيرناندو جابرييل أحرز هدف التعادل القاتل لحتا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي لقاء عجمان والوحدة، عجز الفريقان عن هزّ الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الثاني للقاء إثارة بالغة، حيث تقدم عجمان بهدف حمل توقيع موديبو مايغا في الدقيقة 51، قبل أن يرد الوحدة بهدفين عن طريق محمد سعيد الشحي وسيباستيان تيغالي في الدقيقتين 74 و78.

وبينما كانت المباراة في طريقها إلى فوز الوحدة، عاد مايغا لهزّ الشباك مرة أخرى، مسجلًا هدف التعادل القاتل لعجمان في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع.