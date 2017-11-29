كوزمين: شباب الأهلي دبي يمر بظروف صعبة ومواجهة الظفرة ليست سهلة

يرى الروماني كوزمين أولاريو، مدرب فريق شباب الأهلي دبي لكرة القدم، أن فارق السبع نقاط، الذي يفصله عن متصدر دوري الخليج العربي الإماراتي ليس بالفارق الكبير، خاصة وأن الموسم ما زال في مراحله الأولى.

وقال كوزمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة الظفرة في الجولة العاشرة من المسابقة، بعد غدٍ الجمعة: “إذا كنا نريد المنافسة على اللقب فلا بد من تقديم مباريات أكثر قوة، ومن الممكن تعويض فارق النقاط الحالي، ولكن في نفس الوقت لا يمكن إغفال الأخطاء التي تأثر بها فريقي في الفترة الحالية”.

وأضاف كوزمين:” مباراة الجمعة ضد الظفرة صعبة مثل كل مبارياتنا، والمنافس يمتاز بالحماس والجدية وقادر على المفاجأة، والظروف التي يمر بها الظفرة ستجعله يقاتل حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، وأتمنى اختيار الحلول لتحقيق الفوز وتحسين المعنويات لدى فريقي بعد الهزات الأخيرة والتراجع عن عدم المنافسة الحقيقية حتى الآن”.

وأوضح:” المشاكل تأتي أحيانًا مجتمعة، ولا يمكن إغفال الظروف الصعبة والمرحلة الدقيقة التي يمر بها شباب الأهلي دبي، ولا بد أن نضع في الاعتبار أن الكثير من الظروف كانت ضدنا خلال الفترة الأخيرة، ولكننا رغم كل هذه الظروف قادرون على تخطي تلك المرحلة”.

وأشار مدرب شباب الأهلي، “لم أعش من قبل وضعية التعادلات الخمسة التي عايشتها مع الفريق حتى الآن في دوري هذا الموسم، والإيجابية أننا نلعب بتوازن ولم يدخل مرمانا سوى هدفين فقط، في المقابل أهدرنا الكثير من الفرص، ونبحث عن الحلول المناسبة في مباراة الجمعة، والمعنويات الإيجابية غائبة عن كلا الفريقين، والكل سيبحث عن الفوز في اللقاء بكل تأكيد”.

من جانبه، قال عبدالعزيز هيكل، مدافع فريق شباب الأهلي دبي: “أنا وزملائي نرغب في تغيير وضعنا وتجاوز التعادلات، وأن نعود للبطولة بشكل أقوى، ولم يحالفنا التوفيق في المباريات السابقة، وندرك صعوبة الوضع الذي أوقعنا أنفسنا فيه”.

ويحتل شباب الأهلي المركز الرابع برصيد 14 نقطة، في حين يحتل الظفرة المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط.