مدرب الشارقة: مباراتنا مع نادي الجزيرة خطوة لتصحيح المسار بالدوري الإماراتي

يبحث فريق الشارقة لكرة القدم، عن تصحيح أوضاعه في الدوري الإماراتي لكرة القدم، عندما يلتقي بعد غد الخميس، مع فريق الجزيرة، في الجولة العاشرة من الدوري.

وفي مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، شرح عبدالعزيز العنبري، مدرب الشارقة، كيفية العودة مجددًا، إلى طريق النتائج الإيجابية، قائلاً: “لابد من أن ندرك خطورة الجزيرة، وأن نحترم كافة عناصره، إذا كنا نبحث عن العودة لتحقيق نتائج إيجابية”.

وقال العنبري: “رأيت إصرار اللاعبين على تصحيح أخطاء مباراة الوحدة الأخيرة، والتي نلنا فيها خسارة، جعلت بعض المعنويات تتراجع، لكن الوضع حاليًا أفضل بكثير، وستكون رغبتنا كبيرة؛ من أجل الانتصار، وفريق الجزيرة يمتلك عناصر من اللاعبين المواطنين والأجانب، أصحاب خبرات متنوعة، ولن تكون هناك غيابات في صفوف الشارقة، بعد عودة جميع المصابين، وانتهاء حالة الإيقاف الخاصة باللاعب البرازيلي فاندر فييرا”.

يذكر أن الشارقة يحتل المركز الثامن، برصيد تسع نقاط، في حين يحتل الجزيرة المركز السادس، برصيد 13 نقطة.