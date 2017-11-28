مدربا شباب الأهلي دبي والوحدة الإماراتيين على رادار ستيوا بوخارست الروماني

حذّر جيجي بيكالي، رئيس نادي ستيوا بوخارست الروماني، مدرب الفريق الحالي ديكا من فشل الفريق في التتويج بلقب الدوري في بلاده.

وقال بيكالي إنه سيفسخ تعاقده مع المدرب ديكا فور نهاية المسابقة حال عدم تحقيق الدوري، مشددًا على أن هناك مدربين كثرًا منتظرون، سيتعاقد مع أحدهم.

وعن المدربين الذين سيتعاقد مع أحدهم حال فشل الفريق في التتويج، قال: “هناك آنخيل يوردانيسكو وفيكتور بيتوركا وكوزمين أولاريو وريجيكامب”.

يذكر أن كوزمين يتولى تدريب نادي شباب الأهلي دبي، ويبدو أن علاقة الطرفين متوترة، في حين يتولى ريجيكامب تدريب الوحدة الإماراتي.