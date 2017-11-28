زلاتكو مدرب العين الإماراتي السابق: “عموري” مثل ميسي في أوروبا وطالبته بالاحتراف

كشف المدير الفني السابق لنادي العين الإماراتي، والحالي للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش، عن نيته العودة للخليج، عقب انتهاء المونديال المقبل في روسيا 2018.

وقال زلاتكو لصحيفة “portaloko” الكرواتية، عن تجربته مع العين، إن أسوأ لحظات حياته الكروية، كانت مع الفريق، عندما خسر نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث المدرب عن اللاعب عمر عبد الرحمن “عموري”، مشددًا: “هو أحد أعظم المواهب في آسيا.. هو مثل ميسي في أوروبا”.

وأبدى المدرب أسفه؛ لعدم احتراف اللاعب في القارة الأوروبية، موضحًا: “عندما رحلت عن العين، طالبته بالرحيل هو الآخر، والاحتراف أوروبيًا”.

It's that time of the year again where best talents of Asian football gather to honour the achievements on the continent and it's in Thailand this time! #AFCAwards2017 pic.twitter.com/A4KJbuGxPK — AFC (@theafcdotcom) November 28, 2017

ويتنافس عموري، على جائزة “أفضل لاعب” في القارة الآسيوية، أمام السوري عمر خربين، لاعب نادي الهلال السعودي، والصيني “وو لي” (شنغهاي الصيني).

ويسعى “عموري” للفوز بالجائزة، للمرة الثانية على التوالي، بعد تألقه اللافت للنظر مع ناديه ومنتخب بلاده، علمًا أنه بات اللاعب الوحيد الذي يدخل القائمة النهائية لأفضل لاعبي آسيا، للعام الثالث تواليًا؛ إذ كان في قائمة 2015، التي ذهبت إلى مواطنه أحمد خليل، ثم توّج بالجائزة الفردية، العام الماضي.