زلاتكو مدرب العين الإماراتي السابق: “عموري” مثل ميسي في أوروبا وطالبته بالاحتراف

كشف المدير الفني السابق لنادي العين الإماراتي، والحالي للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش، عن نيته العودة للخليج، عقب انتهاء المونديال المقبل في روسيا 2018.

وقال زلاتكو لصحيفة “portaloko” الكرواتية، عن تجربته مع العين، إن أسوأ لحظات حياته الكروية، كانت مع الفريق، عندما خسر نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث المدرب عن اللاعب عمر عبد الرحمن “عموري”، مشددًا: “هو أحد أعظم المواهب في آسيا.. هو مثل ميسي في أوروبا”.

وأبدى المدرب أسفه؛ لعدم احتراف اللاعب في القارة الأوروبية، موضحًا: “عندما رحلت عن العين، طالبته بالرحيل هو الآخر، والاحتراف أوروبيًا”.

