الروماني ستانسيو يرفض الانضمام للوحدة الإماراتي ‎

كشفت تقارير صحفية رومانية أن إدارة نادي الوحدة الإماراتي عرضت على السيدة أنا ماريا برودان وكيلة اللاعب نيكولا ستانسيو لاعب أندرلخت البلجيكي، ضمه في سوق الانتقالات الشتوي المقبل قبل أن تتلقى رفض اللاعب.

ووأنا برودان هي وكيلة أعمال لاعبين وهي زوجة لورينت ريجيكامف مدرب الوحدة الإماراتي أيضًا.

وكان ستانسيو قد أعلن رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه أندرلخت البلجيكي وهو ما وافقت عليه إدارة النادي، لكنها طالبت بـ 10 ملايين يورو مقابل بيعه.

ولم يكن هذا العرض هو الأول للاعب من الوحدة حيث سبق وتقدم الوحدة بعرض مماثل في الميركاتو الصيفي الماضي لكن اللاعب فضّل البقاء في أوروبا.

وسجل ستانسيو البالغ من العمر 24 عامًا هدفًا وصنع اثنين في 15 مباراة مع فريقه أندرلخت الموسم الحالي.