الاتحاد الآسيوي يطلق إطار “الرؤية والمهمة” لبطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات

أطلقت لجنة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنظمة لكأس آسيا 2019 في الإمارات، اليوم الإثنين، إطار “الرؤية والمهمة” للبطولة التي تقام في الفترة ما بين الخامس من كانون الثاني/يناير إلى أول شباط/فبراير 2019.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي عقد يوم الإثنين في العاصمة التايلندية بانكوك، حيث اتفقت اللجنة على أن إطار الرؤية للبطولة، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، يجب أن يعزز مكانة كرة القدم كرياضة أولى في قارة آسيا.

وذكر الاتحاد الآسيوي في موقعه على الإنترنت أن الاجتماع بحث أيضًا في تفاصيل العمل، الذي تم إنجازه مؤخرًا، حيث تم التأكيد على مكانة البطولة كأكبر نهائيات على الإطلاق في تاريخ كرة القدم الآسيوية، وسوف تساهم البطولة عند إقامتها في الإمارات بزيادة الاهتمام والحضور الجماهيري.

وتمثل البطولة أيضًا فرصة من أجل توحيد جماهير كرة القدم المحلية والعالمية في منطقة الشرق الأوسط، من أجل استعراض التنوع الثقافي في النهائيات، وكذلك تعزيز مكانة كرة القدم كلعبة رئيسة في دولة الإمارات العربية.

وقدم عارف حمد العواني، مدير البطولة والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عرضًا أكد من خلاله أن استاد راشد في دبي، معقل نادي أهلي دبي، والذي استضاف ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2015، سيكون الملعب الثاني لاستضافة المباريات في دبي.

وقال سعود المهندي، رئيس لجنة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنظمة لكأس آسيا 2019: “قمنا بتوسيع البطولة من 16 إلى 24 منتخبًا، خلال النهائيات، حيث ينتظر أن تكون كأس آسيا 2019 في الإمارات أكبر وأفضل نسخة على الإطلاق في تاريخ البطولة، ومن الواضح أن كل شيء يسير حسب الخطط، واللجنة المحلية المنظمة تستحق كل الشكر والتهنئة على العمل الذي تقوم به”.

وأضاف: “نهنئ أيضا المنتخبات الـ20 التي ضمنت التأهل، ونتمنى التوفيق للمنتخبات السبعة التي لا زالت في المنافسة من أجل بلوغ النهائيات”.

وسيجرى سحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات يوم الـ27 من نيسان/أبريل 2018، وذلك بعد شهر من الجولة الختامية للتصفيات.