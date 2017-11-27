زوجة جوجاك لاعب الوحدة الإماراتي تودع ملعب الفريق بـ”سيلفي” رائع (فيديو)

حرصت زوجة، لاعب نادي الوحدة الإماراتي، المجري، جوجاك، على توديع ملعب آل نهيان في العاصمة أبوظبي على طريقتها الخاصة.

ونشر اللاعب في حسابه على موقع التواصل الاجماعي “تويتر” صورة لزوجته وهي ترتدي قبعة تحمل اسم نادي الوحدة، وبداخل أرضية الاستاد، الذي تم غلقه رسميًا، الخميس الماضي، بعد مباراة الشارقة في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، لإجراء إصلاحات على الملعب الذي سيستضيف مباريات أمم آسيا 2019.

وألحق جوجاك بالفيديو عبارة قال فيها “وداعا يا ملعب الأمجاد”، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم”.

وكانت شركة كرة القدم بنادي الوحدة أعلنت عن التصميم الجديد لاستاد آل نهيان، في ظل أعمال التجديد والتطوير بالاستاد استعدادًا لاستضافته مباريات نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، ومن المنتظر أن تنتهي أعمال التطوير في الملعب في سبتمبر عام 2018، ليظهر في ثوب جديد بنفس هويته الأصلية.

وأكدت الشركة اختيار ملعب مدينة زايد الرياضية لإقامة مباريات الفريق الأول بجميع البطولات حتى نهاية الموسم الحالي، وجاء الاختيار لأسباب فنية وإدارية بعد دراسة عدد من الملاعب المتاحة.

ويراعي التصميم الجديد للاستاد ظهور الملعب بثوب جديد مع المحافظة على هويته الأصلية التي تميزه منذ افتتاحه عام 1995، وستتضمن أعمال تطوير وتوسعة الاستاد رفع طاقته الاستيعابية من 11500 متفرج إلى 15 ألف متفرج، وزيادة الخدمات والمرافق من أجل توفير كل سبل الراحة للجماهير، حيث سيتم إنشاء عدد من المطاعم والمحلات، بالإضافة إلى ممشى للجماهير.

وتتضمن أعمال التجديد زيادة غرف خلع الملابس وقاعة المركز الإعلامي والمنصة المخصصة للإعلاميين بحيث تستوعب نحو 400 إعلامي وبما يتواكب مع المعايير الحديثة في الملاعب الكبرى وشروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.