حمود حويج لاعب نادي الشارقة الإماراتي يغادر المستشفى بعد إصابة قوية في رأسه (صورة)

غادر “حمود حويج” لاعب نادي الشارقة الإماراتي المستشفى قبل قليل بعد الاطمئنان على صحة رأسه، عقب إصابة بليغة في رأسه خلال لقاء الشارقة والوحدة ضمن دوري الرديف.

وتعرّض اللاعب لإصابة قوية في رأسه بعد تدخل عنيف من لاعب الشارقة.

لاعب الشارقة حمود حويج يغادر المستشفى قبل قليل بعد الاطمئنان عليه إثر إصابة بليغة في رأسه خلال لقاء الشارقة والوحدة ضمن دوري الرديف، تمنياتنا له بالشفاء العاجل #ملك_الإمارات pic.twitter.com/ACELVU9oJP — ملك الإمارات (نادي الشارقة) (@kinguaeae) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وأوقف الشارقة صدارة الوحدة، ويحل محله في أعلى الجدول بعد فوزه بنتيجة 3-2 ضمن دوري الخليج العربي للرديف، وسجل للشارقة حميد صالح، وعبدالله عقيل، ويوسف حمد، وتصدّر نادي الشارقة ترتيب دوري الخليج العربي للرديف.