حمود حويج لاعب نادي الشارقة الإماراتي يغادر المستشفى بعد إصابة قوية في رأسه (صورة)

حمود حويج لاعب نادي الشارقة الإماراتي يغادر المستشفى بعد إصابة قوية في رأسه (صورة)

المصدر: إرم نيوز

غادر “حمود حويج” لاعب نادي الشارقة الإماراتي المستشفى قبل قليل بعد الاطمئنان على صحة رأسه، عقب إصابة بليغة في رأسه خلال لقاء الشارقة والوحدة ضمن دوري الرديف.

وتعرّض اللاعب لإصابة قوية في رأسه بعد تدخل عنيف من لاعب الشارقة.

وأوقف الشارقة صدارة الوحدة، ويحل محله في أعلى الجدول بعد فوزه بنتيجة 3-2 ضمن دوري الخليج العربي للرديف، وسجل للشارقة حميد صالح، وعبدالله عقيل، ويوسف حمد، وتصدّر نادي الشارقة ترتيب دوري الخليج العربي للرديف.

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