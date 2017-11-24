الجزيرة يعود لطريق الانتصارات وحتا يكتسح الظفرة.. وهذا ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

عاد فريق الجزيرة إلى طريق الانتصارات بفوز كبير على الإمارات 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز حتا على الظفرة 5 / 2.
وتقدّم الإمارات بهدف سجله خالد عمير في الدقيقة 58 وتعادل خلفان مبارك الرازي للجزيرة في الدقيقة 65 وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة قبل أن يختتم أحمد الهاشمي أهداف الجزيرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
ورفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، محققًا فوزه الأول بعد التعادل في مباراتين متتاليتين ، فيما توقف رصيد الإمارات عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر الأخير.
#الامارات يتقدم على #الجزيرة بهدف اللاعب خالد عمبر#دوري_الخليج_العربي #المنصة pic.twitter.com/kwul15fyqY
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
خلفان مبارك يحرز هدف #الجزيرة الأول وهدف التعادل في مرمى #الامارات#دوري_الخليج_العربي #المنصة pic.twitter.com/KLQjCKsxV9
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
علي مبخوت يحرز هدف #الجزيرة الثاني في مرمى #الامارات#دوري_الخليج_العربي #المنصة pic.twitter.com/47xDgER29s
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
أحمد العطاس يحرز هدف #الجزيرة الثالث في مرمى #الامارات#دوري_الخليج_العربي #المنصة pic.twitter.com/54no9QWOFD
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
وفي المباراة الثانية، اكتسح حتا ضيفه الظفرة 5 / 2.
وسجّل أهداف حتا ماهر جاسم في الدقيقة الرابعة وصامويل روزا (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و47 وفيرناندو حابرييل (هدفين) في الدقيقتين 19 و الأخيرة من المباراة.
فيما سجّل هدفي الظفرة عادل هرماش ومهند عبد الرحيم كرار في الدقيقتين 23 و39.
ورفع حتا رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف أمام الظفرة صاحب المركز الحادي عشر.
#حتا يفاجئ مستضيفه #الظفرة بهدف مبكر بالدقيقة 4 عن طريق #ماهر_جاسم#الظفرة_حتا#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/5PttWQMD6e
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
بعد دقيقتين فقط.. #حتا يضيف الهدف الثاني في مرمى #الظفرة عن طريق صامويل #روزا#الظفرة_حتا#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/FKL0xIXP8A
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
#حتا يقسو على #الظفرة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 19 عن طريق #فرناندو_جابرييل بستديدة صاروخية جميلة#الظفرة_حتا#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/buKvC6JbzI
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
#عادل_هرماش يسجل الهدف الأول لفريقه #الظفرة في مرمى #حتا بالدقيقة 23#الظفرة_حتا#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/TLBBg5Hgp3
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
العراقي #مهند_كرار يسجل هدف تقليص الفارص أمام #حتا برأسية جميلة بالدقيقة 39 .. لا يزال #حتا متقدم 3-2#الظفرة_حتا#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/lymiENsI1T
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
#صامويل_رواز يضيف الهدف الرابع لصالح #حتا بالوقت البديل للشوط الأول#الظفرة_حتا#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/PyreWteSgb
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
#فيرناندو_جابرييل يسجل الهدف الخامس لصالح #حتا لينهي المباراة أمام #الظفرة 5-2#الظفرة_حتا#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/t21TXS4lKj
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧