الوحدة يهزم الشارقة.. ويواصل ملاحقة الصدارة في ترتيب الدوري الإماراتي

حقق الوحدة فوزًا سهلًا بنتيجة 3/0 على ضيفه الشارقة في الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي، لينتزع بذلك فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، ويؤكد حضوره للمنافسة على المقدمة.

وتقدَّم الوحدة بهدف مبكر عن طريق “بالازس جوداك” في الدقيقة الرابعة، فيما أضاف تشانغ وو ريم، وسيباستيان تيغالي، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و84 في المباراة التي أُقيمت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 19 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمّد رصيد الشارقة عند 9 نقاط في المركز الثامن مؤقتًا.

وسجل الوحدة 21 هدفًا في 9 مباريات، وهو أكثر فريق سجل أهدافًا حتى الآن، في حين استقبل مرماه 14 هدفًا.