تعثر فريقيْ الوصل والعين.. كيف أصبح ترتيب الدوري الإماراتي؟

فرّط الوصل بفوز كان في متناوله على ضيفه عجمان، ليسقط أمامه في فخ التعادل 2/2 اليوم الخميس في المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا تعادل دبا الفجيرة مع ضيفه العين دون أهداف.

ورغم التعادل، احتفظ الوصل بصدارته للمسابقة برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه العين، فيما احتل عجمان المركز التاسع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة برصيد 8 نقاط، متأخرًا بفارق نقطتين عن دبا الفجيرة، صاحب المركز السادس مؤقتًا.

وتقدم الوصل بهدفين نظيفين حملا توقيع فابيو ليما، وكايو في الدقيقتين 19 و38، قبل أن يتقمّص موديبو مايغا دور البطولة، ويدرك التعادل لعجمان، بعدما أحرز هدفين في الدقيقتين 78 و85.

وبتلك النتيجة، وضع عجمان حدًا لسلسلة انتصارات الوصل التي استمرت على مدار مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة، علمًا بأن هذا هو التعادل الثاني الذي يحققه الفريق في المسابقة خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة.

من جهة أخرى، واصل العين نزيف النقاط، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه دبا الفجيرة.

ويعد هذا التعادل الثاني على التوالي للعين في البطولة، والثالث خلال مبارياته الأربع الأخيرة.

من جهة أخرى، تقرّر تعديل موعد مباريات الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، لتُقام يومي 21 و22 ديسمبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا يومي 28 و29 من نفس الشهر.

كما تم تحديد موعد دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة، لتُقام مبارياته يومي 28 و29 ديسمبر المقبل

ويأتي هذا القرار بسبب ارتباط المنتخب الإماراتي بمعسكر إعدادي يبدأ من التاسع حتى 23 من الشهر المقبل.

وحددت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة الإماراتي يوم 19 يناير المقبل، موعدًا لإقامة مباراة الجزيرة والوحدة والمؤجلة عن الجولة الحادية عشرة، بسبب مشاركة الجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية.