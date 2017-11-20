موقع عالمي يختار أحمد خليل نجم المنتخب الإماراتي هدافًا لتصفيات كأس العالم

تقاسم الإماراتي أحمد خليل والسعودي محمد السهلاوي والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي صدارة ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم روسيا 2018 بتسجيلهم 16 هدفًا في التصفيات.

ورغم كون الهداف البولندي ليفاندوفسكي لعب لقاءات أقل من خليل والسهلاوي، لكن موقع “ترانسفير ماركت” قلب المعطيات وأعاد ترتيب الهدافين حسب عدد المحاولات التي صنعها.

وتوج الموقع الشهير الدولي الإماراتي أحمد خليل ، مهاجم الجزيرة، هدافًا للتصفيات حيث سجل 16 هدفًا من أصل 26 محاولة فقط متبوعًا بمهاجم بايرن ميونخ البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، الذي سجل نفس العدد من الأهداف من أصل 29 محاولة.

وسجل مهاجم النصر السعودي محمد السهلاوي 16 هدفًا في تصفيات كأس العالم من أصل 30 محاولة.

وانفرد المهاجم السعودي بين الثلاثي برقم مميز حيث سجل 5 أهداف في لقاء واحد خلال التصفيات.