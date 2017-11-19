إلغاء عقوبة إيقاف “ليما وكايو” لاعبي نادي الوصل الإماراتي.. والاكتفاء بتغريمهما

قرّرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إلغاء عقوبة لجنة الانضباط بإيقاف لاعبي نادي الوصل البرازيليين فابيو ليما وكايو كانيدو.

وعقدت لجنة الاستئناف اجتماعها اليوم الأحد، وقرّرت إلغاء عقوبة الإيقاف على كايو وليما، والاكتفاء بتغريم كل لاعب 20 ألف درهم، بعد إعلان نادي النصر سحب شكواه ضد اللاعبين، بعدما اعتذرا عما نشر في الفيديو وأكدا أنهما لم يتعمدا الإساءة لـ”العميد”.

وكانت لجنة الانضباط قد قرّرت إيقاف ليما وكايو مباراتين بسبب ظهورهما في فيديو وصفه نادي النصر بـ”المسيء” قبل مباراة الفريقين في دوري الخليج العربي.

يذكر أن الاتحاد الإماراتي قد أصدر قرارًا بوقف الثنائي على خلفية شكوى تقدم بها نادي النصر ضد اللاعبين، قال فيها: أنهما ظهرا في فيديو مسيء.

ودرست لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي شكوى من النصر ضد ثنائي الوصل البرازيلي فابيو دي ليما وكايو قبل أن تعاقبهما بالإيقاف مباراتين بداعي الإساءة للمنافس.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه لاعب الوسط دي ليما، متصدر قائمة هدافي الدوري بسبعة أهداف، والمهاجم كايو وهما يسخران من النصر برفقة مشجعين.