بسبب أحمد خليل وديارا.. إداري الجزيرة الإماراتي يدخل في مشادة كلامية مع مراسل “دبي الرياضية”

دخل المشرف العام على فريق الكرة، بنادي الجزيرة الإماراتي، أحمد سعيد المرزوقي، في مشادة كلامية، مع مراسل قناة “دبي” الرياضية، على الهواء، بعدما سأله عن مصير الثنائي، أحمد خليل ولاسانا ديارا، مع “فخر أبوظبي”.

وقال سعيد لمراسل قناة “دبي”: “لدينا استحقاقات كثيرة، ونتمنى يخدمنا الحظ الفترة المقبلة، وخصوصًا أن أمامنا مشاركة مهمة في كأس العالم للأندية، ولدينا إصابات، أمثال: بوصوفة ولاسانا ديارا وأحمد خليل”.

وباغته المراسل، بسؤال عن ديارا، حيث رد مشرف نادي الجزيرة:”لاسانا ديارا موجود وما رحل”.

و هنا احمد سعيد "ينفجر" في وجه مذيع دبي الرياضية بعد المباراة pic.twitter.com/NNYiZ6czIh — UAE News Sport (@action_news) November 18, 2017

قبل أن يسأله المذيع، قبل مواجهة نادي العين في الدوري الإماراتي، عن موقف أحمد خليل، ليرد قائلاً: “خليل ما وقع مخالصة، وما زال متواجداً معنا في نادي الجزيرة، والحديث عن فسخ العقد سيكون مع إدارة النادي، وأتمنى يظل معنا في الجزيرة، وهو قوة وإضافة فنية كبيرة، ولاعب خلوق، وهي ظروف الإحتراف، وفي يوم من الأيام كنا نتمناه معنا، وحدث، وأتمنى يستمر، ولكن ما زالت أوراقه الرسمية في النادي”.

وعقب انتهاء مواجهة الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2، وجه المراسل سؤالاً مرة أخرى، لإداري “فخر أبوظبي”، عن لاسانا ديارا، وعن عدم تواجده في الملعب، ليشدد: “هل أنت تبحث عن مشكلة، هل بحثتم عن اللاعب في الملعب كله، وأدبيًا المفروض لا تسألني هذا السؤال، هل تريد أن تظهرني كذاب أمام الناس، ولما تسألني نفس السؤال مرتين، معناه أني كاذب، اللاعب معنا وموجود في الملعب وعقده مستمر معنا، وأيضًا تقولون، إن أحمد خليل وقع مخالصة، ورددت أنه ما وقع، لماذا فقط تسألونني عن هذين اللاعبين فقط، هناك غيرهم لم يحضروا للملعب، ومعنى تكرار سؤالك أني كاذب”.

و هنا احمد سعيد "ينفجر" في وجه مذيع دبي الرياضية بعد المباراة pic.twitter.com/NNYiZ6czIh — UAE News Sport (@action_news) November 18, 2017

وأشارت العديد من المصادر الإماراتية، إلى أن اللاعب، بالفعل توصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة الجزيرة لكرة القدم، بمقتضاه حصل اللاعب على الضوء الأخضر؛ للانتقال إلى أحد الأندية التي يحددها، بناء على العروض المقدمة إليه، خلال فترة الانتقال الشتوية، والسبب الرئيس في كسر العقد، هو ارتفاع قيمته المادية، والتي تبلغ 17 مليون درهم في الموسم الواحد، بحسب التقارير الإعلامية، في حين أن النادي لم يستفد من خدمات اللاعب الدولي سوى 34 دقيقة، نتيجة إصابته في العضلة الأمامية، ويخضع حالياً لبرنامج علاجي مكثف، شارف على الانتهاء.