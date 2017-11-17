الوصل يكتسح الظفرة بثلاثية.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري الإماراتي

انتزع فريق الوصل صدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم، مؤقتًا، بتغلبه على الظفرة 3 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في المرحلة الثامنة من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضًا فوز النصر على حتا 5 / 1 والشارقة على عجمان 1 / صفر.

سجل أهداف الوصل عبد الرحمن علي في الدقيقة 17 وكايو كانيدو في الدقيقتين 23 و80.

ورفع الوصل رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام العين الذي يواجه الجزيرة غدًا السبت في ذات الجولة، في حين توقف رصيد الظفرة عند سبع نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، اكتسح فريق النصر مضيفه حتا 5 / 1.

سجل أهداف النصر كل من مارسيلو سيرينو (هدفين) في الدقيقتين 11 و60، وخليفة مبارك غانم في الدقيقة 27، وماورو زاراي في الدقيقة 36، وجاسم يعقوب في الدقيقة 76، بينما سجل هدف حفظ ماء الوجه لحتا ماهر جاسم في الدقيقة 49.

ورفع النصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد حتا عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر الأخير.

وفي المباراة الثالثة، انتزع الشارقة فوزًا صعبًا من مضيفه عجمان 1 / صفر.

ويدين الشارقة بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد عيد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

ورفع الشارقة رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع، وتوقف رصيد عجمان عند سبع نقاط في المركز العاشر.