مباراة الوصل والظفرة.. رئيس الاتحاد الإماراتي يحضر تجربة تقنية حكم الفيديو (شاهد)

تابع المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تجربة تقنية الفيديو، قبيل انطلاق مباراة الوصل والظفرة، اليوم، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم على استاد زعبيل في دبي.

وأجريت التجربة على أجهزة وتقنية النظام وحكام الفيديو، دون أي اتصال أو مشاركة من حكم المباراة أو مساعديه، أو اعتمادهم في قراراتهم على تقنية حكم الفيديو المساعد في المباراة.

سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد يتابع تحضيرات لجنة الحكام لتجربة تقنية حكم الفيديو قبل بدء مباراة #الوصل_الظفرة pic.twitter.com/wJzw80hW2P — UAE News Sport (@action_news) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وتعد هذه التجربة الثانية لهذه التقنية بعد نهائي كأس الخليج العربي أبريل الماضي بين الأهلي والشباب.

وتم إجراء التجربة بوجود 5 شاشات، تنقل البث المباشر، والبث المباشر المتأخر بعض الثواني، وكذلك شاشات لكل حكم من حكام الفيديو.