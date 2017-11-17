مباراة الوصل والظفرة.. رئيس الاتحاد الإماراتي يحضر تجربة تقنية حكم الفيديو (شاهد)

مباراة الوصل والظفرة.. رئيس الاتحاد الإماراتي يحضر تجربة تقنية حكم الفيديو (شاهد)

المصدر: إرم نيوز

تابع المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تجربة تقنية الفيديو، قبيل انطلاق مباراة الوصل والظفرة، اليوم، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم على استاد زعبيل في دبي.

وأجريت التجربة على أجهزة وتقنية النظام وحكام الفيديو، دون أي اتصال أو مشاركة من حكم المباراة أو مساعديه، أو اعتمادهم في قراراتهم على تقنية حكم الفيديو المساعد في المباراة.

وتعد هذه التجربة الثانية لهذه التقنية بعد نهائي كأس الخليج العربي أبريل الماضي بين الأهلي والشباب.

وتم إجراء التجربة بوجود 5 شاشات، تنقل البث المباشر، والبث المباشر المتأخر بعض الثواني، وكذلك شاشات لكل حكم من حكام الفيديو.

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